Da Nang, Vietnam (VNA) - La Televisión de Vietnam (VTV) y la Unión de Radiodifusión de Asia-Pacífico (ABU, por sus siglas en inglés) celebraron hoy en Da Nang la segunda edición de la conferencia ABU CARE 13, que incluye un taller especializado para mejorar las capacidades de desarrollo y producción de programas televisivos y documentales sobre patrimonio y cultura.



El evento, que se prolongará hasta el 27 de noviembre, reúne a productores, directores, expertos y representantes de organizaciones de radiodifusión de la región y de otros países.



Durante la apertura, Truong Duy Hoa, subdirector del Centro de VTV para las regiones Central y de la Altiplanicie Occidental (VTV8), señaló que esta unidad aspira a convertirse en un canal de televisión nacional especializado en cultura, patrimonio, historia y turismo. Para ello, trabaja en elevar la calidad de sus documentales, reportajes culturales y programas de experiencias, con miras a alcanzar estándares internacionales.



La conferencia constituye una oportunidad para que los profesionales vietnamitas intercambien conocimientos con expertos internacionales, incorporen nuevas técnicas narrativas y amplíen la cooperación en coproducción, intercambio de derechos de emisión y apoyo a los equipos extranjeros interesados en rodar en Vietnam.



ABU CARE es una iniciativa de coproducción documental de la ABU que ofrece un espacio para intercambiar ideas y experiencias, impulsar la creatividad y mejorar la calidad de los contenidos audiovisuales. En esta edición, dos reconocidas expertas internacionales compartieron sus conocimientos sobre la producción de documentales culturales.



Xiao Xiaowai, productora ejecutiva de CARE 13 y directora y productora de documentales de CGTN (China), presentó diferentes enfoques para utilizar el lenguaje cinematográfico en la narración y preservación del patrimonio cultural inmaterial.



Por su parte, Nurashikin Zaharuddin, cineasta y cofundadora de Happy Campers Productions (Malasia), abordó la búsqueda de historias con capacidad de conectar con el público, la importancia de las experiencias humanas, el trabajo de campo y la creación de contenidos culturales para distintas audiencias y plataformas.



En el marco de la conferencia, los participantes visionarán y analizarán documentales de Malasia, Corea del Sur, China, Turquía, India, Indonesia y Vietnam. También se celebrará una votación y se entregará el premio "Elección de los productores" (Producer's Choice), destinado a reconocer las obras que destaquen por su calidad y creatividad.



Aoki Kazunori, jefe del Departamento de Programas de la ABU, destacó que CARE 13 no solo constituye una iniciativa de coproducción, sino también una plataforma para que cineastas de distintos países compartan ideas, experiencias y estrechen sus vínculos de amistad.



Subrayó que los documentales tienen el potencial de acercar a las personas, fomentar el entendimiento entre culturas y transmitir valores positivos a la sociedad. Asimismo, expresó su confianza en que los debates e intercambios de la conferencia inspiren nuevas ideas y contribuyan a elevar la calidad de las producciones.



La elección de Da Nang como sede del evento reviste especial significado por su ubicación estratégica y su proximidad a un rico sistema de patrimonio cultural en el centro de Vietnam, que incluye la antigua ciudad de Hoi An y el santuario de My Son, entre otros destacados sitios de valor histórico y cultural.



A través de la conferencia y el programa de formación, VTV busca fortalecer las capacidades de sus profesionales, fomentar nuevas perspectivas creativas y desarrollar producciones especializadas sobre patrimonio y cultura que combinen profundidad documental, lenguaje cinematográfico y tecnologías modernas de comunicación./.

VNA