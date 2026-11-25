Hanoi (VNA) - Con motivo del Día de la Cultura de Vietnam (24 de noviembre), numerosas localidades del país han celebrado actividades culturales, artísticas, deportivas y turísticas que, además de atraer a residentes y visitantes, contribuyen a preservar los valores tradicionales, fortalecer la unidad nacional y promover el desarrollo sostenible.



En Quang Ninh, se ha desarrollado un amplio programa de actividades para conmemorar esta fecha, en el marco de la Semana de la Cultura y la Gran Unidad Nacional 2026.



Uno de los principales focos de atracción ha sido el complejo histórico y paisajístico de Yen Tu, que recibió cerca de 23.000 visitantes durante las primeras 12 horas del 24 de noviembre, con al estimación de que la cifra alcanzara los 30.000 al término de la jornada.



Para facilitar las visitas, la empresa encargada de la explotación turística del complejo ofreció servicios de teleférico gratuitos durante todo el día.



Asimismo, las actividades culturales, los juegos populares y la exposición de productos del programa OCOP (Cada comuna, un producto), celebrados en la casa comunal de Lang Nuong, contribuyeron a crear un espacio de convivencia comunitaria con marcado carácter tradicional.



En otros puntos de la provincia también se organizaron una feria del libro en el Museo de Quang Ninh, un espectáculo artístico en el barrio de Hiep Hoa y diversas competiciones deportivas y folclóricas en la comuna de Dam Ha.



Destacó, además, el festival “Colores de la cultura vietnamita: unión entre militares y población”, celebrado en Quang Duc, que contribuyó a estrechar los lazos entre las fuerzas armadas y las comunidades étnicas locales.



De aquí a finales de año, Quang Ninh continuará celebrando importantes eventos para reforzar su atractivo turístico, entre ellos el Maratón del Patrimonio de Yen Tu 2026, la segunda edición de la carrera ciclista “Por la tierra del patrimonio” y el programa “Amanecer en la cima de la pagoda Dong”. Para todo 2026, la provincia prevé recibir 23,57 millones de visitantes y alcanzar unos ingresos turísticos de unos 2.740 millones de dólares.



En Dak Lak, el Museo provincial acogió un encuentro conmemorativo por el Día de la Cultura de Vietnam, con la participación de representantes de las autoridades locales, artistas y trabajadores del sector cultural.



El secretario del Comité Provincial del Partido, Luong Nguyen Minh Triet, destacó que invertir en cultura significa invertir en el desarrollo sostenible. En este sentido, señaló la necesidad de abandonar las iniciativas puntuales y adoptar una estrategia de gestión y desarrollo cultural a largo plazo, con objetivos y prioridades claros.



Entre las tareas fundamentales figuran la protección del patrimonio amenazado, el fortalecimiento de las infraestructuras culturales de base y la mejora de la capacitación del personal del sector.



En particular, la preservación del patrimonio debe situar a las comunidades en el centro, reconocer a los artesanos como protagonistas y garantizar que las nuevas generaciones continúen transmitiendo los valores culturales. Asimismo, las iniciativas deben vincularse con la generación de medios de vida sostenibles, el turismo responsable y la transformación digital.



Durante el encuentro, los participantes también plantearon diversas propuestas para impulsar la literatura y las artes, promover el papel de los artesanos en la conservación y transmisión de las expresiones artísticas tradicionales y ampliar la participación ciudadana en la protección y promoción del patrimonio cultural.



Con 45 grupos étnicos que conviven en su territorio, Dak Lak cuenta con un rico patrimonio cultural, en el que destacan dos manifestaciones reconocidas por la UNESCO: el Espacio Cultural de los Gongs de laAltiplanicie Occidental y el arte de Bai Choi. En 2026, la Asociación Provincial de Literatura y Artes ha impulsado numerosas actividades creativas, encuentros y exposiciones, con la presentación de más de 1.000 obras de fotografía y artes plásticas, contribuyendo así a difundir la imagen de la provincia.



Las iniciativas desarrolladas en Quang Ninh y Dak Lak ponen de manifiesto que la cultura no solo constituye un pilar espiritual de la sociedad, sino que también define la identidad, refuerza el atractivo de cada territorio y se convierte en un importante motor de desarrollo local./.

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