Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Diversas actividades artísticas celebradas en localidades vietnamitas conectaron patrimonio, tecnología y turismo, ofreciendo a residentes y visitantes nuevas experiencias culturales.



Ciudad Ho Chi Minh acerca el patrimonio al público

La noche del 24 de noviembre, miles de personas participaron en el programa artístico “Orgullosos de la identidad vietnamita”, celebrado con motivo del Día de la Cultura de Vietnam y conectado entre tres escenarios en los barrios de Saigón, Thu Dau Mot y Vung Tau, en Ciudad Ho Chi Minh.



Las actuaciones combinaron manifestaciones tradicionales de distintas regiones, como la danza xoe, el canto chau van, las canciones populares vi, giam, la música de la corte imperial, los gongs de la etnia Cho Ro y el cai luong (teatro musical tradicional del sur). El programa también recreó la historia cultural del sur y su proceso de expansión territorial.



En la calle peatonal Nguyen Hue, un espectáculo de iluminación mediante tecnología 3D mapping combinó imágenes y música para presentar elementos de la cultura nacional. La propuesta atrajo a numerosos residentes y visitantes, incluidos jóvenes y turistas extranjeros, y creó un espacio para acercarse al patrimonio mediante un lenguaje contemporáneo.



Quang Tri impulsa su marca turística

Igualmente, la provincia de Quang Tri inauguró su primera Semana Cultural y Turística 2026, bajo el lema “Esplendor de una tierra de maravillas - Sagrada tierra del fuego”, con un programa que combina actividades culturales, artísticas, deportivas y turísticas del 24 al 30 de noviembre.

Dirigentes participan en la ceremonia inaugural de la primera edición de la Semana Cultural y Turística de Quang Tri 2026. (Foto: VNA)



La ceremonia inaugural, celebrada en la plaza Ho Chi Minh y en la sede 2 del Centro Provincial de Cultura y Cine, presentó tres capítulos dedicados a la historia, la cultura, los paisajes y las aspiraciones de desarrollo de la localidad, junto con danzas de leones y dragones, bandas de metales, desfiles de ao dai (traje tradicional de las mujeres), un festival callejero y fuegos artificiales.



Hoang Nam, vicepresidente permanente del Comité Popular provincial, destacó que Quang Tri reúne valores de patrimonio natural, vestigios históricos y expresiones culturales singulares. En este sentido, la iniciativa busca aprovechar estos recursos para crear productos turísticos, atraer visitantes y contribuir al desarrollo socioeconómico, además de preparar el Año Nacional del Turismo - Quang Tri 2027.



Entre los principales atractivos figura el Festival Internacional de Globos Aerostáticos Quang Tri 2026, previsto del 27 al 29 de noviembre, con 34 globos en representación de las 34 provincias y ciudades del país. El programa incluye también una ceremonia de faroles en el río Thach Han y la liberación de 260 palomas de la paz en el Sitio Nacional Especial de las dos orillas Hien Luong-Ben Hai.



A ello se suman exhibiciones de caballería y música militar, espectáculos de motos acuáticas con fuegos artificiales sobre el río Nhat Le, conciertos de rock, actividades gastronómicas y deportivas, parapente y recorridos para explorar destinos como Phong Nha-Khe Sanh.



La Semana se celebrará periódicamente a partir del día 24 de cada mes, con actividades adaptadas a cada período para prolongar la estancia de los visitantes y estimular su gasto. En esta ocasión, los organizadores también anunciaron los premios turísticos internacionales de 2026 concedidos al Parque Nacional Phong Nha-Ke Bang: Parque Nacional Líder de Asia y Destino Natural Líder de Vietnam./.