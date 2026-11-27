Hanoi (VNA) - El primer ministro de Laos, Saleumxay Kommasith, realizará una visita oficial a Vietnam los días 27 y 28 de noviembre, por invitación de su homólogo vietnamita, Le Minh Hung.



También participará en las cumbres de la Estrategia de Cooperación Económica Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS-11) y de Cooperación Camboya-Laos-Myanmar-Vietnam (CLMV-12).



Se trata de su primera visita oficial a Vietnam y primer viaje al extranjero desde que asumió el cargo en octubre de 2026, lo que reafirma la prioridad que Laos concede a sus relaciones con Vietnam.



Una relación especial cada vez más profunda



Vietnam y Laos establecieron relaciones diplomáticas el 5 de septiembre de 1962 y firmaron el Tratado de Amistad y Cooperación el 18 de julio de 1977, que sentó las bases políticas y jurídicas para fortalecer sus vínculos. En febrero de 2019, elevaron su relación al nivel de “gran amistad, solidaridad especial y cooperación integral”. En diciembre de 2025, acordaron incorporar el concepto de “conexión estratégica” para adaptarla al nuevo contexto y reforzar su visión común de desarrollo a largo plazo.



Los intercambios de alto nivel se mantienen frecuentes. En los primeros diez meses de 2026, ambos países intercambiaron más de 120 delegaciones, incluidas 17 de alto nivel. En 2025, los máximos dirigentes de los dos partidos se reunieron en seis ocasiones.



La cooperación económica y comercial también registra avances. El comercio bilateral alcanzó los tres mil millones de dólares en 2025 y superó los 1.880 millones en los primeros nueve meses de 2026. Ambas partes aspiran a elevarlo a 5.000 millones y, posteriormente, a 10 mil millones de dólares.



En materia de inversión, hasta agosto de 2026 Vietnam contaba con 301 proyectos en Laos, con un capital registrado superior a los siete mil millones de dólares, lo que lo situaba entre los principales inversores extranjeros en ese país. En los primeros ocho meses del año, las empresas vietnamitas registraron 21 nuevos proyectos por casi 700 millones de dólares, cuatro veces más que en 2025.



La cooperación también avanza en defensa y seguridad, educación, cultura, turismo e intercambios populares. En 2025, Vietnam concedió a Laos 1.160 becas, además de otras 25, mientras que Laos otorgó 60 becas a estudiantes vietnamitas. Ambos países también colaboran en la conservación de su riqueza natural, incluida la conexión entre los parques nacionales de Hin Nam No y Phong Nha-Ke Bang, reconocidos como patrimonio natural transfronterizo.



Nuevo impulso a la conexión estratégica



La visita de Saleumxay Kommasith tiene lugar mientras ambos países implementan las resoluciones de sus respectivos congresos partidistas y preparan sus planes de desarrollo socioeconómico para 2026-2030. También precede a las conmemoraciones, en 2027, del 65.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas y de los 50 años de la firma del Tratado de Amistad y Cooperación.



El embajador vietnamita en Laos, Nguyen Minh Tam, consideró que la visita contribuirá a consolidar la confianza política, intensificar el diálogo estratégico y convertir los acuerdos de alto nivel en proyectos concretos. Por su parte, la embajadora laosiana en Vietnam, Khamphao Ernthavanh, señaló que permitirá evaluar los resultados de la cooperación y definir nuevas orientaciones para profundizar los vínculos bilaterales.



La participación del jefe del Gobierno laosiano en las cumbres ACMECS-11 y CLMV-12 también refleja la estrecha coordinación entre ambos países para promover la paz, la estabilidad, la integración y el desarrollo sostenible de la subregión del Mekong./.

VNA