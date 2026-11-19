Hanoi (VNA) - Los seis países miembros del mecanismo de Cooperación Lancang-Mekong acordaron ampliar el intercambio de datos hidrológicos y reforzar la coordinación para gestionar de forma sostenible los recursos hídricos de toda la cuenca, durante la segunda Reunión Ministerial sobre Cooperación en Recursos Hídricos, celebrada hoy en Hanoi.



El encuentro fue copresidido por el ministro de Agricultura y Medio Ambiente de Vietnam, Trinh Viet Hung, y el viceministro de Recursos Hídricos de China, Liu Dongshun, con la participación de representantes de Camboya, Laos, Myanmar y Tailandia, además de los dos países anfitriones. La reunión conmemoró el décimo aniversario del mecanismo bajo el lema “Promover la cooperación en toda la cuenca para el desarrollo sostenible de los recursos hídricos del Lancang-Mekong”.



En la apertura, Trinh Viet Hung destacó los avances de la última década en los mecanismos de coordinación, el intercambio de información hidrológica y el fortalecimiento de las capacidades de gestión. Más de 70 proyectos financiados por el Fondo Especial de Cooperación Lancang-Mekong se han ejecutado en ámbitos como el abastecimiento de agua rural, la gestión de pequeñas cuencas, la seguridad de las presas y la observación hidrológica.



Sin embargo, el cambio climático, los fenómenos extremos y la creciente demanda de agua y energía plantean nuevos desafíos. Ante esta situación, Vietnam propuso tres prioridades: ampliar el intercambio de información, especialmente sobre la operación de embalses y las notificaciones anticipadas de descargas o almacenamiento de agua; reforzar la coordinación entre Lancang-Mekong, la Comisión del Río Mekong, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y otros mecanismos regionales, aprovechando la ciencia y la tecnología, y priorizar proyectos que mejoren los medios de vida y la capacidad de las comunidades para afrontar inundaciones, sequías e intrusión salina.



Por su parte, Liu Dongshun afirmó que los recursos hídricos constituyen uno de los ámbitos prioritarios de la cooperación Lancang-Mekong y un vínculo entre los seis países. China expresó su disposición a seguir fortaleciendo la conectividad regional y coordinando esfuerzos para garantizar la gestión sostenible del agua.



Intercambio de información en 24 estaciones hidrológicas



Uno de los principales resultados de la reunión fue la firma de un Memorando de Entendimiento sobre el intercambio de información hidrológica de la cuenca del Lancang-Mekong. Los seis países acordaron compartir datos de 24 estaciones clave: dos en China, siete en Camboya, seis en Laos, una en Myanmar, seis en Tailandia y dos en Vietnam, ubicadas en Tan Chau y Chau Doc.



El acuerdo permitirá ampliar la base común de datos y mejorar el seguimiento de los recursos hídricos de toda la cuenca. Para Vietnam, la información procedente de los tramos superiores es especialmente importante para pronosticar el caudal que llega al delta del Mekong, donde viven alrededor de 17 millones de personas y se concentra una parte fundamental de la producción nacional de arroz, productos acuáticos y frutas.



Esta región afronta problemas como la intrusión salina, las sequías, la escasez de agua, la erosión y la reducción de sedimentos. Disponer de datos oportunos y fiables permitirá mejorar los pronósticos y las alertas, orientar la producción y proteger los medios de vida de la población.



Los jefes de delegación también aprobaron una Declaración Conjunta, en la que reafirmaron su compromiso con la gestión y utilización sostenible de los recursos hídricos, vinculando el desarrollo socioeconómico con la protección ambiental. Entre las prioridades figuran continuar ejecutando el Plan de Acción 2023-2027, preparar el siguiente período de planificación, mejorar las capacidades de alerta temprana ante inundaciones y sequías, proteger los ecosistemas y promover proyectos en beneficio de la población.



La Declaración también llamó a fortalecer la coordinación entre Lancang-Mekong, la Comisión del Río Mekong (MRC), la ASEAN y otros mecanismos subregionales para complementar esfuerzos y compartir experiencias. Asimismo, se dio a conocer la lista de proyectos del Plan de Recursos Hídricos Lancang-Mekong en beneficio de la población.



Al clausurar la reunión, Trinh Viet Hung subrayó que la confianza y la transparencia, respaldadas por el intercambio oportuno de datos, son esenciales para anticipar inundaciones y sequías. También destacó que la cooperación debe situar a las personas en el centro y traducir los compromisos en resultados concretos para las comunidades de la cuenca.



El ministro pidió al Grupo de Trabajo elaborar cuanto antes un plan para aplicar los resultados de la reunión, continuar ejecutando el Plan de Acción 2023-2027 y preparar el siguiente plan quinquenal./.

VNA