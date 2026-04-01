Canciller vietnamita destaca una década de avances en cooperación Mekong–Lancang

Hanoi (VNA) - El miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, resaltó los logros alcanzados en diez años del mecanismo de cooperación Mekong–Lancang (MLC) y subrayó la necesidad de fortalecer la colaboración para un desarrollo sostenible en la subregión.



En el artículo titulado “Cooperación Mekong–Lancang: una década construyendo juntos un futuro sostenible”, el canciller destacó que el año 2026 marca el décimo aniversario del establecimiento del mecanismo de cooperación MLC, integrado por seis países: Camboya, Laos, Myanmar, Tailandia, China y Vietnam.



El río Mekong–Lancang no solo proporciona sustento a millones de personas, sino que también simboliza la amistad y la aspiración de desarrollo común, dijo y señaló que la creación del MLC en 2016 representó un paso importante en el fortalecimiento de la conectividad subregional.



Tras una década, el MLC ha logrado avances significativos, construyendo una base sólida de cooperación basada en los principios de consenso, igualdad, beneficio mutuo y respeto al derecho internacional.



Junto con otros mecanismos como la Gran Subregión del Mekong (GMS), la Comisión del Río Mekong (MRC) y la Estrategia de Cooperación Económica Ayeyawady–Chao Phraya–Mekong (ACMECS), el MLC ha contribuido a que los países de la región superen desafíos y aprovechen oportunidades de desarrollo.



En primer lugar, el MLC ha fortalecido la confianza política entre los países miembros, creando foros de diálogo regulares entre líderes y distintos niveles gubernamentales. Las actividades de intercambio cultural, especialmente en el marco de la Semana MLC, han contribuido a consolidar la amistad y el entendimiento mutuo entre los pueblos.



En segundo lugar, la cooperación en la gestión sostenible de los recursos hídricos ha registrado avances positivos. Los países han establecido un Centro de Cooperación de Recursos Hídricos, organizado foros anuales y ampliado el intercambio de datos hidrológicos durante todo el año, lo que ha mejorado la capacidad de respuesta ante inundaciones y sequías.



En tercer lugar, la conectividad regional se ha reforzado tanto en infraestructura como en mecanismos institucionales. Grandes proyectos de transporte, como ferrocarriles y autopistas transfronterizas, junto con medidas de facilitación comercial, han impulsado el intercambio económico y la formación de nuevos corredores económicos y logísticos en la subregión.



En cuarto lugar, el contenido de la cooperación se ha ampliado hacia nuevos ámbitos como la transformación digital y el desarrollo verde. Las iniciativas conjuntas para la protección del medio ambiente, la adaptación al cambio climático y la lucha contra la delincuencia transnacional se están implementando de manera activa.



En quinto lugar, las personas y las empresas se sitúan en el centro de la cooperación. El Fondo Especial Mekong–Lancang ha financiado alrededor de mil proyectos en áreas como agricultura, infraestructura, educación, salud y suministro de agua limpia, contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de la población, incluidas diversas localidades en Vietnam.



Con una política exterior independiente, autodeterminación y de amplia integración internacional, Vietnam ha sido un miembro activo y responsable del MLC. Ha contribuido tanto en la orientación estratégica como en iniciativas concretas, promoviendo la conectividad en infraestructura, el desarrollo de la economía digital y la vinculación con marcos regionales como ASEAN, MRC y GMS.



Asimismo, ha impulsado la cooperación en la gestión sostenible de los recursos hídricos, la adaptación al cambio climático y el desarrollo del delta del Mekong.



En la nueva etapa, Le Hoai Trung calificó que la cooperación MLC enfrenta tanto oportunidades como desafíos y resaltó que Vietnam propone tres orientaciones principales. Primero, continuar fortaleciendo la amistad, el diálogo y la confianza entre los países. Segundo, promover una cooperación más sustantiva en áreas clave como la gestión del agua, la innovación, la infraestructura, la energía y las cadenas de suministro, impulsando al mismo tiempo la aplicación de la ciencia y la tecnología. Tercero, situar a las personas en el centro, priorizando el desarrollo de recursos humanos, el bienestar social y la mejora de la calidad de vida.



Tras diez años de desarrollo, el MLC ha demostrado ser un mecanismo de cooperación eficaz en la región. Con la participación activa de sus miembros, incluido Vietnam, se espera que continúe avanzando hacia el objetivo de construir una región pacífica, próspera y sostenible, concluyó./.

VNA