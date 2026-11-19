Shenzhen, China (VNA) - El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, asumió oficialmente hoy el papel de anfitrión del Año APEC 2027 de manos de su homólogo chino, Xi Jinping, en una ceremonia celebrada en Shenzhen, al término de la 33.ª Reunión de Líderes Económicos de APEC.



Ante los líderes de las 21 economías miembros, Xi Jinping resumió los principales resultados del Año APEC 2026 y expresó su confianza en que Vietnam organizará con éxito el APEC 2027. El traspaso refleja la continuidad y la cooperación entre ambas economías para impulsar los objetivos comunes del foro.



En nombre de Vietnam, el secretario general y presidente To Lam felicitó a China por los logros alcanzados y reafirmó la confianza de su país en los valores y el rumbo de APEC. Expresó su convicción de que, mediante los esfuerzos conjuntos de las 21 economías, el foro seguirá fortaleciendo la cooperación y contribuyendo al desarrollo de Asia-Pacífico.



En este espíritu, presentó el tema del Año APEC 2027: “Construir juntos una nueva era de resiliencia, innovación y prosperidad compartida”.



Afirmó que Vietnam asume con honor y responsabilidad la organización de APEC 2027 y trabajará estrechamente con los miembros para aprovechar los logros del foro y abrir nuevas vías hacia un crecimiento rápido y sostenible, una mayor resiliencia y el desarrollo del potencial de todos los actores económicos.



Sobre la base del consenso entre las economías miembros, Vietnam propuso tres prioridades para concretar el tema del APEC 2027: elevar la productividad económica, promover el comercio y la inversión regionales, y fortalecer la resiliencia y el dinamismo de las economías, al tiempo que se mejora la calidad de vida de la población.



El dirigente vietnamita destacó que esta será la tercera ocasión en que Vietnam asuma la presidencia de APEC y señaló que el país ejercerá un papel de anfitrión basado en la escucha, la construcción de consenso y la conexión entre los miembros para ampliar la cooperación y generar resultados duraderos.

Logotipo del APEC 2027. (Foto: VNA)

El proceso del APEC 2027 se desarrollará en distintas regiones de Vietnam, con la participación de localidades, empresas y diversos sectores de la sociedad, y culminará en Phu Quoc, sede de la Semana de Líderes Económicos de APEC 2027.



El máximo dirigente vietnamita invitó a los líderes, delegados, empresarios y amigos internacionales a visitar Vietnam durante el Año APEC 2027 para intercambiar orientaciones estratégicas y adoptar decisiones sobre el futuro de la región, además de conocer un país dinámico, innovador, abierto y hospitalario.



Con el traspaso de la presidencia, Vietnam inicia oficialmente el Año APEC 2027, que abre una nueva etapa de cooperación del foro y genera grandes expectativas sobre sus contribuciones al desarrollo y la prosperidad compartida de Asia-Pacífico./.