Shenzhen, China (VNA) - El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, encabezó hoy una delegación de alto nivel del país para participar en la 33.ª Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), celebrada en la ciudad china de Shenzhen.



La reunión, presidida por el secretario general del Partido Comunista y presidente de China, Xi Jinping, contó con la participación de dirigentes de las economías miembros de APEC y de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.



Bajo el lema «Construir una comunidad de Asia-Pacífico de prosperidad compartida», la reunión abordó las principales tendencias de la economía mundial y regional, las oportunidades y desafíos para el crecimiento, el comercio y la inversión, así como las futuras orientaciones de cooperación de APEC.



Los participantes reafirmaron su firme compromiso con el fortalecimiento de la cooperación para construir una comunidad de Asia-Pacífico abierta, dinámica, resiliente y pacífica, en beneficio de sus habitantes y de las generaciones futuras.



Destacaron el papel de APEC como principal foro de cooperación económica de la región y como plataforma para impulsar ideas innovadoras y generar nuevos motores de crecimiento, ayudando a sus miembros a afrontar los desafíos y aprovechar las oportunidades que surgen en un contexto de profundas transformaciones mundiales y regionales.



Los líderes acordaron redoblar los esfuerzos para avanzar hacia el Área de Libre Comercio de Asia-Pacífico (FTAAP), reforzar la conectividad, facilitar el comercio y aumentar la resiliencia de las cadenas de suministro. También subrayaron la importancia de impulsar un crecimiento basado en la innovación y la productividad, aprovechar el potencial de la transformación digital y la inteligencia artificial (IA), desarrollar los recursos humanos y apoyar a las pequeñas y medianas empresas. Asimismo, destacaron la necesidad de intensificar la cooperación frente a los desafíos comunes, garantizar la seguridad energética y alimentaria, preservar la estabilidad macroeconómica y generar beneficios concretos para la población y las empresas.



En su intervención, el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, presentó la visión y las propuestas de su país para impulsar la cooperación de APEC en la nueva etapa.



Ante las profundas transformaciones que atraviesa Asia-Pacífico, marcadas por la coexistencia de importantes oportunidades y desafíos, subrayó la necesidad urgente de reforzar la cooperación y la conectividad entre las economías para aprovechar las oportunidades y hacer frente a los retos comunes.



Señaló que, surgido tras un largo período de divisiones y conflictos en el mundo, APEC se ha convertido en un símbolo de reconciliación, conectividad, diálogo y cooperación en favor de la prosperidad compartida. Sobre la base del regionalismo abierto, el espíritu pionero, una visión de futuro del desarrollo y el firme compromiso de sus 21 economías miembros, el foro ha contribuido significativamente al extraordinario desarrollo de Asia-Pacífico.



El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, interviene en la Cumbre de APEC 2026. Foto: VNA

Ante los profundos cambios del panorama mundial y regional, To Lam propuso tres grandes orientaciones para seguir potenciando el papel de APEC.



En primer lugar, dijo, el foro debe liderar los esfuerzos para promover un entorno abierto de comercio e inversión, generar nuevos impulsos para la integración y la conectividad económica, garantizar flujos comerciales fluidos, estables y sostenibles, mantener el funcionamiento ininterrumpido de las cadenas de suministro estratégicas y reforzar la resiliencia y la capacidad de adaptación de cada economía y de la región en su conjunto.



En segundo lugar, debe abrir nuevos espacios de desarrollo y crear nuevos motores de crecimiento, convirtiéndose en una plataforma para incubar ideas y ensayar nuevos marcos institucionales y modelos de crecimiento impulsados por la tecnología y la innovación. También debe promover nuevos modelos económicos, como la economía digital, la economía plateada, la economía de los cuidados, la economía de baja altitud y la economía 24/7, con el fin de aprovechar plenamente el potencial de crecimiento regional.



En tercer lugar, debe impulsar el diálogo y la cooperación para fortalecer la confianza y preservar la estabilidad necesaria para el desarrollo. APEC debe servir como un canal de diálogo estratégico, abierto y constructivo, y como un puente para resolver diferencias, reducir tensiones y encontrar soluciones concretas. Los esfuerzos por alcanzar consensos deben sustentarse en los principios de equidad, igualdad y cooperación mutuamente beneficiosa, respetando los intereses legítimos de todas las partes.



Los líderes de APEC valoraron positivamente la intervención de To Lam, especialmente las principales orientaciones propuestas para impulsar la cooperación del foro en la nueva etapa.



Al término de la reunión, los líderes aprobaron la Declaración de los Líderes Económicos de APEC y tres documentos complementarios: el Marco de Cooperación de APEC para la Digitalización del Comercio 2026-2030; el documento sobre el aprovechamiento de la economía digital y la inteligencia artificial en beneficio de la población; y el Plan Maestro de Conectividad de APEC 2026-2035.



La 33.ª Reunión de Líderes Económicos de APEC concluyó con resultados positivos. Los dirigentes valoraron los avances alcanzados durante el Año APEC 2026 y expresaron su apoyo y confianza en que Vietnam, como anfitrión del Año APEC 2027, contribuya a generar nuevos impulsos de cooperación en favor de la paz, la estabilidad y la prosperidad compartida en Asia-Pacífico./.

Hoàng Phương Chi