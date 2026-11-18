Shenzhen, China (VNA) - El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, se reunió hoy en Shenzhen con una delegación de la Coalición Empresarial Estados Unidos-APEC y directivos de varias corporaciones de la región.



Durante el encuentro, Suzanne Clark, presidenta de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, en representación de la Coalición Empresarial Estados Unidos-APEC, destacó el potencial de desarrollo del mercado vietnamita y afirmó que las empresas estadounidenses consideran a Vietnam un destino estratégico, por lo que desean ampliar sus inversiones y actividades comerciales en el país indochino.



Los representantes de corporaciones como Procter & Gamble (P&G), Hewlett Packard (HP), Johnson & Johnson, Boeing, Pfizer, Google, Mastercard y UL Solutions se mostraton impresionados por los logros socioeconómicos de Vietnam.



También valoraron el desarrollo de la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Estados Unidos, especialmente en los ámbitos económico y comercial, así como en las negociaciones del Acuerdo de Comercio Recíproco, Justo y Equilibrado.



Las empresas reconocieron los esfuerzos de Vietnam por impulsar las reformas institucionales, promover la ciencia y la tecnología, fomentar la innovación y mejorar el clima de inversión y negocios.



Expresaron su interés en ampliar sus operaciones en el mercado vietnamita, particularmente en los sectores de tecnología, economía digital, aviación, bienes de consumo, productos farmacéuticos, finanzas y banca.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y delegados. (Fuente: VNA)





Los grupos empresariales también manifestaron su disposición a acompañar a Vietnam y contribuir al éxito de su presidencia del APEC en 2027.



En su intervención, el secretario general y presidente To Lam destacó que, tras más de tres décadas, las relaciones entre Vietnam y Estados Unidos han evolucionado desde sus diferencias iniciales hasta convertirse en una Asociación Estratégica Integral, con importantes avances en la cooperación económica, comercial y de inversión. El espacio de cooperación bilateral continúa ampliándose en paralelo con el proceso de desarrollo de Vietnam en la nueva era.



El dirigente vietnamita señaló que el país está transitando hacia un modelo de desarrollo basado en la resiliencia, la innovación, el humanismo, la sostenibilidad y la integración internacional.



Para el período 2026-2030, precisó, Vietnam se ha fijado el objetivo de alcanzar un crecimiento económico de dos dígitos, situando la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital entre sus principales motores de desarrollo. Asimismo, apuesta por desarrollar recursos humanos altamente cualificados y potenciar el papel del sector privado y de las empresas con inversión extranjera.



Exteriorizó que el país prioriza la captación de proyectos de inversión extranjera directa (IED) con un alto contenido tecnológico y de conocimiento, así como un elevado valor añadido, al tiempo que promueve una mayor participación de las empresas nacionales en las cadenas globales de valor.



Según el dirigente, estas orientaciones de desarrollo abren numerosas oportunidades de cooperación con las empresas estadounidenses, especialmente en aquellos sectores en los que ambas partes cuentan con ventajas.



Vietnam desea elevar el nivel de la cooperación económica y comercial, lograr avances sustanciales en ciencia y tecnología e intensificar la colaboración en materia financiera y de inversión sobre la base de intereses compartidos y beneficios mutuos, dijo.



Con el fin de facilitar las actividades de los inversores, declaró que Vietnam está trabajando para mejorar la clasificación de su mercado bursátil, desarrollar fondos de inversión, ampliar los canales de financiación para proyectos de colaboración público-privada y establecer centros financieros internacionales en Ciudad Ho Chi Minh y Da Nang.



El mandatario reafirmó el compromiso de Vietnam de proteger el capital y los derechos e intereses legítimos de los inversores, mantener políticas estables y transparentes y estar dispuesto a escuchar sus propuestas y resolver las dificultades que afrontan las empresas.



Tras agradecer las contribuciones de la comunidad empresarial estadounidense al desarrollo de Vietnam y al fortalecimiento de las relaciones bilaterales, expresó su deseo de que las empresas continúen acompañando al país y desempeñando su papel de puente para impulsar unos vínculos entre Vietnam y Estados Unidos estables, sostenibles y que reporten beneficios concretos a los pueblos de ambos países.



En cuanto a la presidencia del APEC en 2027, subrayó que Vietnam asumirá por tercera vez el papel de anfitrión y expresó su deseo de trabajar junto con las economías miembros para promover el crecimiento, la prosperidad y la integración regional.



Vietnam da la bienvenida a la participación y las contribuciones de la comunidad empresarial estadounidense y espera recibir a sus representantes en el país con motivo de este importante acontecimiento, recalcó./.