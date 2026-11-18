Manila (VNA) En el marco de la 49.ª Cumbre de la ASEAN y las reuniones de alto nivel relacionadas, el primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, junto con los dirigentes de los países miembros de la agrupación y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participó en la Cumbre Especial ASEAN-EE.UU., efectuada el 17 de noviembre en Manila.



Durante la cita, los líderes expresaron su satisfacción por los avances sólidos e integrales de la Asociación Estratégica Integral ASEAN-Estados Unidos en todos los ámbitos, incluidos la política, la economía, el comercio y nuevas áreas prioritarias, como la economía digital, la inteligencia artificial (IA), los minerales críticos y el desarrollo de cadenas de suministro seguras y fiables.



En el ámbito económico y comercial, Estados Unidos es actualmente el segundo mayor socio de la ASEAN, tanto en volumen de intercambio comercial bilateral como en flujos de inversión extranjera directa (IED). En 2025, el comercio bilateral alcanzó los 550.500 millones de dólares, mientras que la inversión directa estadounidense en los países de la ASEAN se situó en cerca de 30.000 millones de dólares.



En el intercambio de opiniones, los dirigentes de los países de la ASEAN valoraron el papel y las contribuciones de Estados Unidos y del propio presidente Donald Trump a la paz, la estabilidad y la prosperidad de la región.



Por su parte, Donald Trump reafirmó la importancia que su país concede al papel de la ASEAN y su compromiso de seguir fortaleciendo la cooperación en ámbitos de beneficio mutuo.

En la Cumbre Especial ASEAN-Estados Unidos. (Fuente: VNA)

Los líderes coincidieron en la necesidad de redoblar esfuerzos para aprovechar al máximo el potencial de cooperación, aplicar eficazmente el Plan de Acción ASEAN-Estados Unidos para el período 2026-2030 y organizar en 2027 actividades conmemorativas significativas por el 50.º aniversario del establecimiento de las relaciones de diálogo y el quinto aniversario de la Asociación Estratégica Integral. Estas iniciativas buscarán generar nuevos impulsos y dinamismo en las relaciones entre ambas partes.



En su intervención, el primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, acogió favorablemente los compromisos de Estados Unidos y del presidente Donald Trump con la ASEAN. Para seguir profundizando la Asociación Estratégica Integral ASEAN-Estados Unidos, el jefe del Gobierno vietnamita propuso que ambas partes continúen dando prioridad al fomento de unas relaciones económicas y comerciales equilibradas, sostenibles y mutuamente beneficiosas.



Asimismo, planteó que la economía digital, la inteligencia artificial y la ciberseguridad se conviertan en ámbitos prioritarios de cooperación entre la ASEAN y Estados Unidos, al tiempo que subrayó la necesidad de consolidar los fundamentos políticos y elevar el nivel de colaboración en favor de la paz y la seguridad comunes.



Durante su encuentro bilateral con Donald Trump, el premier Le Minh Hung propuso que las dos partes intensifiquen los intercambios, sobre la base de un espíritu constructivo, con el objetivo de concluir próximamente el Acuerdo de Comercio Recíproco.



A su vez, Donald Trump tomó nota de las propuestas y encargó a los organismos competentes continuar estudiándolas y manteniendo consultas con la parte vietnamita.



En esta ocasión, el premier Le Minh Hung agradeció a Donald Trump la invitación cursada al secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, para participar en la Cumbre del G20, que se celebrará en Miami en diciembre venidero.



El jefe del Gobierno vietnamita también extendió una invitación formal al presidente estadounidense para visitar Vietnam y participar en la Semana de Alto Nivel de APEC 2027.



Al término de la cumbre, los líderes de la ASEAN y Estados Unidos aprobaron una Declaración Conjunta sobre diez principios de asociación público-privada para hacer frente a las estafas en línea./.

