Manila (VNA) – En el marco de la 47ª Asamblea General de la Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN (AIPA-47) en Manila, el vicepresidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Nguyen Doan Anh, junto con los jefes de las delegaciones de los parlamentos miembros, el secretario general de la ASEAN, Kao Kim Hourn, y el secretario general de la AIPA, Chem Widhya, realizó hoy una visita de cortesía a Faustino G. Dy III, titular de la Cámara de Representantes de Filipinas y de la AIPA-47.



Nguyen Doan Anh participó en el encuentro en representación del presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man.



Durante la reunión, el vicepresidente del Legislativo vietnamita y los jefes de las delegaciones felicitaron a Filipinas y agradecieron al país su esmerada acogida en calidad de presidente de la ASEAN y de la AIPA en 2026. Asimismo, expresaron su confianza en que la AIPA-47 concluirá con éxito y contribuirá a promover el papel de los parlamentos miembros en la construcción de una Comunidad de la ASEAN resiliente, creativa, dinámica y centrada en las personas.



Por su parte, Faustino G. Dy III dio una cálida bienvenida a los delegados por su participación en la Asamblea General en Manila, y agradeció a los parlamentos miembros su apoyo y estrecha coordinación con la Cámara de Representantes de Filipinas durante su presidencia de la AIPA-47 y de la ASEAN en 2026.



Ante los múltiples desafíos interrelacionados que afronta la región, el presidente de la AIPA-47 destacó la necesidad de que los parlamentos refuercen sus funciones legislativas y de supervisión, así como impulsen la incorporación de los compromisos de la ASEAN a las legislaciones nacionales, contribuyendo a hacer realidad la Visión de la Comunidad de la ASEAN 2045.



Señaló que, durante esta Asamblea General, las delegaciones debatirán importantes cuestiones políticas, económicas y sociales, así como asuntos relacionados con las mujeres, los jóvenes y el funcionamiento interno de la AIPA. Manifestó su confianza en que la cita contribuirá a fortalecer la unidad, la confianza y el consenso entre los parlamentos miembros.



La AIPA-47 se celebra del 17 al 21 de noviembre de 2026 bajo el lema “Los parlamentos garantizan una ASEAN pacífica, próspera y centrada en las personas”. En esta ocasión, se prevé examinar la admisión de la Asamblea Nacional de Timor-Leste como undécimo miembro de pleno derecho de la AIPA./.





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