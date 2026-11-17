Hanoi (VNA) – El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, partió hoy de Hanoi al frente de una delegación de alto nivel para participar en la 47ª Asamblea General de la Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN (AIPA-47), que se celebrará en Manila, Filipinas, del 17 al 18 de noviembre.



La participación responde a una invitación de Faustino “Bojie” De Guzman Dy III, presidente de la Cámara de Representantes de Filipinas y titular de la AIPA-47.



La delegación oficial incluye a Nguyen Doan Anh, vicepresidente de la Asamblea Nacional; Le Quang Manh, secretario general de la Asamblea Nacional y jefe de su Oficina; Vu Hai Ha, vicepresidente permanente de la Comisión parlamentaria de Defensa, Seguridad y Asuntos Exteriores; Nguyen Thi Hoang Van, viceministra de Relaciones Exteriores; Nguyen Hoang Hai, asistente del presidente del Parlamento; y Lai Thai Binh, embajador de Vietnam en Filipinas.



El viaje constituye una acción concreta para poner en práctica la política exterior del XIV Congreso Nacional del Partido y las orientaciones de la XVI Legislatura de la Asamblea Nacional. También busca reforzar la articulación entre la diplomacia partidista, estatal y popular, así como promover el papel y las contribuciones de la diplomacia parlamentaria y los mecanismos de cooperación interparlamentaria regional.



Estos canales permiten fomentar la confianza, generar consensos en materia de políticas y perfeccionar los marcos jurídicos para la cooperación bilateral y multilateral, con el fin de salvaguardar los intereses nacionales, mantener un entorno de paz y estabilidad y movilizar recursos externos al servicio del desarrollo del país.



La participación del titular del Legislativo en la AIPA-47 refleja el apoyo de Vietnam a Filipinas como presidente de la ASEAN en 2026 y anfitrión de la Asamblea General. Asimismo, contribuirá a profundizar la Asociación Estratégica Reforzada entre ambos países y los vínculos entre sus respectivos órganos legislativos, además de fortalecer las relaciones y ampliar la cooperación con los parlamentos miembros y observadores de la AIPA./.

VNA