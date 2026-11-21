Manila (VNA)- La segunda sesión plenaria y la ceremonia de clausura de la 47.ª Asamblea General de la Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN (AIPA-47), organizada por la Cámara de Representantes de Filipinas, se celebraron el 20 de noviembre en Manila.



En representación del presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, el coronel general Nguyen Doan Anh, vicepresidente del Legislativo, encabezó la delegación vietnamita en estos eventos.



Durante la segunda sesión plenaria, la Asamblea General aprobó los informes de los comités de Asuntos Políticos, Económicos, Sociales y Organizativos, así como los de la Conferencia de Mujeres Parlamentarias de la AIPA (WAIPA), la Conferencia de Jóvenes Parlamentarios de la AIPA (YPA), el diálogo con los Parlamentos Observadores y el quinto Diálogo AIPA-ASEAN.



Tras la ceremonia de traspaso de la presidencia de la AIPA, el presidente del Parlamento de Singapur, Seah Kian Peng, afirmó que su país está dispuesto a dar continuidad a los logros de la edición anterior y promover una cooperación parlamentaria regional dinámica y eficaz, en favor de una Comunidad de la ASEAN pacífica, próspera y centrada en las personas.



Asimismo, invitó a los parlamentos de los países miembros a participar en la AIPA-48, que se celebrará en Singapur del 23 al 27 de agosto de 2027.



La delegación de alto nivel de la Asamblea Nacional de Vietnam, encabezada por su presidente, Tran Thanh Man, participó activamente y realizó contribuciones sustanciales y responsables a la Asamblea General. El mensaje del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, y el discurso pronunciado por el titular del Legislativo en la primera sesión plenaria recibieron una alta valoración de los países participantes.



Ambas intervenciones plantearon orientaciones estratégicas para la cooperación de la AIPA en la nueva etapa, sobre la base de una coordinación estrecha entre los parlamentos y los gobiernos para hacer realidad la Visión de la Comunidad de la ASEAN 2045. También reflejaron la posición, las propuestas y la responsabilidad de Vietnam ante los asuntos de interés común de la región y del mundo.



En consonancia con este enfoque, la Asamblea General aprobó por unanimidad las cuatro resoluciones propuestas por Vietnam, centradas en la gestión de riesgos de seguridad interrelacionados; la renovación de los modelos de desarrollo para impulsar un crecimiento inclusivo; el fortalecimiento del entendimiento mutuo y los vínculos entre los pueblos; y la promoción del papel de las mujeres en la gobernanza responsable de la inteligencia artificial.



Estas resoluciones están estrechamente alineadas con el tema de la AIPA-47, “Los parlamentos garantizan una ASEAN pacífica, próspera y centrada en las personas”. Su aprobación sienta una base importante para que Vietnam siga impulsando la cooperación en el marco de la AIPA y con los países miembros en favor de los objetivos comunes, al tiempo que refuerza el papel y la posición de la Asamblea Nacional vietnamita en este mecanismo y en otros foros parlamentarios regionales e internacionales.



Al margen de la Asamblea General, los dirigentes del Legislativo y los integrantes de la delegación vietnamita mantuvieron 18 encuentros bilaterales con jefes de delegación y representantes de los países miembros y observadores de la AIPA.



Estos contactos contribuyeron a fortalecer el entendimiento y la confianza con los parlamentarios de otros países, promover el papel de la Asamblea Nacional en la implementación de los acuerdos alcanzados y abrir nuevas oportunidades de cooperación con los socios.



La participación de Vietnam reafirmó su compromiso de considerar a la ASEAN y a la AIPA como prioridades fundamentales, así como su determinación de llevar a la práctica la política exterior establecida en el XIV Congreso Nacional del Partido y las actividades de diplomacia parlamentaria.



Celebrada del 16 al 21 de noviembre, la AIPA-47 organizó 31 sesiones, incluidas las reuniones de seis comités permanentes, la quinta sesión de audiencias AIPA-ASEAN, el tercer Foro de Lideresas Políticas de la AIPA, el segundo diálogo de jóvenes parlamentarios y 16 sesiones de diálogo con Parlamentos Observadores.



La Asamblea General aprobó la Declaración Conjunta y 36 resoluciones sobre paz, seguridad, seguridad alimentaria y energética, inteligencia artificial, respuesta al cambio climático, lucha contra las drogas, protección de los trabajadores migrantes, envejecimiento de la población, salud, educación y mejora de la eficacia operativa de la AIPA.



En particular, la admisión del Parlamento Nacional de Timor-Leste permitió a la AIPA contar con los 11 miembros de la ASEAN y avanzar en paralelo con la organización regional, abriendo un nuevo capítulo en su historia. La Asamblea General también acordó modificar los Estatutos de la AIPA y aprobó un nuevo himno de la organización, cuyo mensaje es: “Una región, una ASEAN, una AIPA”./.

VNA