Manila (VNA) – El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, y el presidente del Senado de Filipinas, Sherwin T. Gatchalian, acordaron hoy fortalecer la cooperación parlamentaria, promover la implementación efectiva del marco de Asociación Estratégica Reforzada entre ambos países y coordinar esfuerzos para mantener la paz y la estabilidad.

En una reunión con Sherwin T. Gatchalian realizada en el marco de su participación en la 47.ª Asamblea General de la Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN (AIPA-47), Thanh Man felicitó a Filipinas por asumir la presidencia de la ASEAN y de la AIPA en 2026 y organizar la AIPA-47.

El dirigente vietnamita destacó que 2026 marca el 50.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Vietnam y Filipinas. La elevación de los vínculos bilaterales al nivel de Asociación Estratégica Reforzada, con motivo de la visita de Estado a Filipinas del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, del 31 de mayo al 1 de junio pasado, ha abierto una nueva etapa de cooperación más profunda y sustancial.

De cara a la cooperación futura, propuso intensificar los intercambios de delegaciones a todos los niveles, impulsar la implementación efectiva de los resultados de las visitas de alto nivel y concluir próximamente el Plan de Acción para materializar el nuevo marco de relaciones.

Asimismo, señaló que la Asamblea Nacional de Vietnam y el Parlamento de Filipinas deben fortalecer los intercambios legislativos, perfeccionar el marco jurídico, supervisar la aplicación de los acuerdos, promover los intercambios entre parlamentarios y coordinarse estrechamente en foros multilaterales como la AIPA y la Unión Interparlamentaria (UIP).

También afirmó que Vietnam está dispuesto a suministrar arroz a Filipinas de manera estable, fiable y a largo plazo, y pidió al país que apoye a Vietnam en la organización exitosa del Año APEC 2027.

A su vez, Sherwin T. Gatchalian dio una calurosa bienvenida al presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam por su visita a Filipinas y su participación en las actividades de la AIPA-47.

Por otro lado, expresó su admiración por los logros alcanzados por el país indochino en el desarrollo socioeconómico y agradeció a Vietnam por su apoyo a Filipinas para garantizar la seguridad alimentaria.

Al coincidir con las propuestas del dirigente vietnamita, Sherwin T. Gatchalian reafirmó que Filipinas concede gran importancia a las relaciones con Vietnam y manifestó su deseo de aprender de la experiencia de Hanoi en desarrollo económico y ampliar la cooperación en defensa, seguridad, educación y turismo.

En la cita, ambas partes subrayaron la importancia de mantener la paz y la estabilidad regionales, así como de respetar los principios y posiciones comunes de la ASEAN sobre la cuestión del Mar del Este.

Ambos dirigentes reafirmaron su compromiso de contribuir activamente y de manera responsable a la elaboración de un Código de Conducta de las Partes en el Mar del Este (COC) eficaz, sustancial y conforme al derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (UNCLOS)./.