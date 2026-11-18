Yakarta (VNA) - Un año después de la incorporación oficial de Timor Leste como undécimo Estado miembro, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) afronta nuevas oportunidades y exigencias para fortalecer su unidad, reducir las brechas de desarrollo y reforzar su papel central en la estructura regional.

Así lo afirmó el secretario general de la ASEAN, Kao Kim Hourn, en una entrevista concedida a reporteros de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), con motivo de la 49ª Cumbre de la agrupación regional.

Según Kao Kim Hourn, la adhesión de Timor Leste a la ASEAN, el 26 de octubre de 2025, constituyó un hito histórico que hizo realidad la aspiración de las generaciones fundadoras de construir un Sudeste Asiático unido, inclusivo y cohesionado. Este acontecimiento también marcó la culminación del proceso de ampliación de la ASEAN a los 11 países de la región.

Con motivo de esta incorporación, el emblema y la bandera de la ASEAN fueron actualizados con 11 espigas de arroz, en representación de los 11 Estados miembros dentro de una comunidad unificada. Según el secretario general, el mensaje “Un emblema, una bandera, once espigas de arroz” no solo refleja la ampliación y el carácter inclusivo de la Asociación, sino que también reafirma sus principios fundamentales, como el respeto a la soberanía, la no injerencia, el consenso y el beneficio mutuo.

La ampliación a 11 miembros abre nuevas oportunidades de cooperación en ámbitos como el comercio, la inversión, el turismo, la conectividad, la educación, la salud y la respuesta al cambio climático. Este proceso no solo permite a Timor Leste participar más activamente en las iniciativas regionales, sino que también amplía el alcance geográfico y demográfico de la Asociación y enriquece las perspectivas de los actuales miembros a la hora de formular posiciones comunes.

En particular, los tres pilares de la Comunidad de la ASEAN, a saber, el de política-seguridad, el de economía y el de sociedad y cultura, podrán desarrollarse de manera más integral en toda la región. La incorporación de nuevos miembros también refuerza el papel central de la ASEAN en la promoción del diálogo y la cooperación con socios externos, así como su participación en los mecanismos regionales, desde la Cumbre de Asia Oriental (EAS) hasta los acuerdos de libre comercio centrados en la ASEAN.

De cara al 60º aniversario de su fundación y a la implementación de la Visión de la ASEAN 2045, bajo el lema “Nuestro futuro común”, Kao Kim Hourn señaló que la Asociación debe centrarse en construir una comunidad resiliente, innovadora, dinámica, inclusiva y centrada en las personas.

Para alcanzar este objetivo, los países miembros deben intensificar la coordinación, reducir las brechas de desarrollo, impulsar la conectividad física y digital y profundizar la integración económica, creando condiciones para que las empresas y los trabajadores participen más plenamente en las cadenas de valor regionales.

Asimismo, la ASEAN debe prestar especial atención a la cooperación frente al cambio climático, la gestión de desastres, el desarrollo sostenible y la inversión en las generaciones futuras mediante la educación, el desarrollo de competencias y los intercambios entre los pueblos.

El secretario general de la ASEAN subrayó que la ampliación de la membresía también implica una mayor responsabilidad para convertir el espíritu de unidad en resultados concretos. Con la orientación de los Estados miembros y el apoyo de sus socios, la ASEAN está decidida a construir una Comunidad de 11 miembros unida, dinámica, inclusiva, resiliente y orientada al futuro, en beneficio de los pueblos del Sudeste Asiático y de las generaciones venideras./.