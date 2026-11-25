Hanoi (VNA)- Vietnam acogerá este 28 de noviembre en Hanoi la 12.ª Cumbre de Cooperación Camboya, Laos, Myanmar y Vietnam (CLMV) para 2026, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.



En coordinación con Myanmar, que ostenta la presidencia actual del mecanismo ACMECS (Estrategia de Cooperación Económica Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong), Vietnam también albergará la 11.ª Cumbre de ACMECS.



A ambas citas asistirán el primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung; el presidente de Myanmar, Min Aung Hlaing; los primeros ministros de Camboya, Hun Manet; Laos, Saleumxay Kommasith, y Tailandia, Anutin Charnvirakul, y el secretario general de la ASEAN, Kao Kim Hourn, junto con representantes de diversos socios regionales y organizaciones internacionales./.

VNA