Hanoi (VNA) - La visita de trabajo del presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Vietnam, Tran Thanh Man, a Filipinas para asistir a la 47.ª Asamblea General de la Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN (AIPA-47) cumplió plenamente los objetivos previstos y contribuyó de manera importante al éxito de la cita, reafirmando el compromiso de Vietnam con la ASEAN y la AIPA y su disposición a realizar contribuciones activas a ambas organizaciones.



En una entrevista concedida a la prensa, la viceministra de Relaciones Exteriores Nguyen Thi Hoang Van destacó que esta primera misión de Tran Thanh Man a la AIPA como presidente del Parlamento de la XVI Legislatura (2026-2031) reafirma el papel cada vez más relevante de la diplomacia parlamentaria en la creación de un entorno exterior favorable, la ampliación de los espacios de desarrollo y el fortalecimiento de la posición y las contribuciones de Vietnam a la definición de la agenda y el futuro de la ASEAN, así como a la solución de los desafíos comunes a escala regional y mundial.



La visita dejó tres resultados destacados, detalló. En primer lugar, la delegación vietnamita reafirmó el papel, la posición y las contribuciones activas y responsables de Vietnam en la AIPA. Este espíritu quedó reflejado en el mensaje del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, y en el discurso pronunciado por el titular del Legislativo durante la sesión plenaria. En ambos se presentaron orientaciones y propuestas para promover el papel de la AIPA, en consonancia con el lema “Los Parlamentos garantizan una ASEAN pacífica, próspera y centrada en las personas”.



El mensaje del secretario general y presidente To Lam subrayó la necesidad de que la ASEAN consolide su solidaridad y consenso, impulse una cooperación sustancial y refuerce la capacidad interna y la resiliencia de sus Estados miembros. Asimismo, instó a la AIPA y a los parlamentos nacionales a potenciar sus funciones legislativa, de supervisión y de representación de la voluntad y las aspiraciones de los pueblos, y a promover la armonización jurídica.



Por su parte, el presidente parlamentario propuso tres orientaciones prioritarias: consolidar las bases de la paz, la estabilidad y el Estado de derecho; crear un marco jurídico propicio para una ASEAN próspera, promoviendo nuevos motores de crecimiento como la economía verde, la economía digital, la gobernanza de la inteligencia artificial y la transición energética justa; y situar a las personas en el centro de todas las decisiones parlamentarias.



La delegación vietnamita también presentó cuatro propuestas de resolución sobre el fortalecimiento de la cooperación interparlamentaria para prevenir y gestionar los riesgos de seguridad interrelacionados; la renovación del modelo de desarrollo y el aumento de la resiliencia y la competitividad de la economía de la ASEAN; la promoción del entendimiento y el intercambio de información entre los pueblos; y el impulso a la participación y el liderazgo de las mujeres en la gobernanza de una inteligencia artificial responsable, segura, inclusiva y centrada en el ser humano.



En segundo lugar, la visita puso de manifiesto el firme respaldo de Vietnam a Filipinas en el ejercicio de la presidencia de la ASEAN en 2026 y de la AIPA-47, y contribuyó a profundizar la Asociación Estratégica Reforzada entre ambos países, así como los vínculos entre sus respectivos órganos legislativos.



Tran Thanh Man y los dirigentes del Senado y de la Cámara de Representantes de Filipinas acordaron mantener los intercambios de alto nivel y a todos los niveles, e impulsar la cooperación en agricultura, seguridad alimentaria, ciencia y tecnología, educación, cultura, turismo, transformación digital e intercambios entre los pueblos.



En tercer lugar, durante las audiencias y los encuentros bilaterales, el dirigente vietnamita y los miembros de la delegación informaron sobre las directrices y políticas del Partido y del Estado, los logros de desarrollo de Vietnam tras el XIV Congreso Nacional del Partido y las contribuciones del Parlamento al crecimiento socioeconómico. Asimismo, intercambiaron experiencias y promovieron la cooperación entre los órganos legislativos en ámbitos de importancia estratégica.



De cara al próximo período, los órganos del Parlamento vietnamita, en coordinación con los ministerios y sectores pertinentes, trabajarán para aplicar las resoluciones de la AIPA-47 y traducir los compromisos regionales en políticas y leyes nacionales. La ANV continuará participando de manera proactiva, activa y responsable en la AIPA, coordinándose estrechamente y apoyando a Singapur durante su presidencia de la organización en 2027, al tiempo que reforzará los vínculos entre los canales parlamentario y gubernamental.



En cuanto a los socios internacionales, Vietnam concretará los resultados de los contactos bilaterales, mantendrá los intercambios de delegaciones a distintos niveles e intensificará la cooperación entre comisiones parlamentarias, grupos parlamentarios de amistad, mujeres parlamentarias y jóvenes legisladores. También seguirá coordinándose y prestándose apoyo mutuo en los foros interparlamentarios regionales e internacionales.



La vicecanciller expresó su confianza en que la cooperación entre la Asamblea Nacional de Vietnam, la AIPA y los parlamentos de los demás países seguirá desarrollándose de manera sustancial y eficaz, contribuyendo a construir una Comunidad de la ASEAN solidaria y resiliente, con un desarrollo inclusivo, sostenible y centrado en las personas./.

VNA