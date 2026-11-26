Moscú (VNA) - El tema “Construir juntos una nueva era de resiliencia, innovación y prosperidad compartida”, propuesto por Vietnam para el Año del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2027, transmite un importante mensaje político y económico a las economías miembros del mecanismo y al mundo.



Así lo afirmó Maxim Kazanin, profesor asociado de la Facultad de Negocios Internacionales de la Universidad de Finanzas del Gobierno de la Federación de Rusia y doctor en Ciencias Políticas, en una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Moscú.



Según el experto, la inestabilidad mundial actual incrementa los riesgos y desafíos para la estabilidad de la economía global y las cadenas de suministro, lo que afecta negativamente a los intereses de las distintas economías.



En este contexto, el tema propuesto por el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, responde a las exigencias y los desafíos de la época, y ofrece una orientación para que los países establezcan relaciones económicas y acuerdos comerciales, así como desarrollen sus sectores industriales.



Kazanin destacó que este objetivo también es compartido por las relaciones multilaterales y bilaterales, incluida la cooperación entre Rusia, Vietnam y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), así como con otros países. A su juicio, el tema transmite un mensaje político y económico práctico y oportuno para todos los participantes, especialmente para los miembros de APEC.



Al valorar la consulta activa de Vietnam y su propuesta del tema y las prioridades para el Año APEC 2027, el especialista consideró que el énfasis en elevar la productividad económica responde a las tendencias actuales.



Las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial (IA) favorecerán la automatización de la producción mediante la combinación de algoritmos, componentes sofisticados, potentes microprocesadores y capacidades de cálculo de alta velocidad. Esto permitirá simplificar los procesos, crear redes de producción más eficientes y elevar la productividad.



Kazanin señaló que Vietnam tiene capacidad para desarrollar su industria en esta dirección mediante la adquisición de tecnologías y la creación de diseños propios.



Asimismo, expresó su esperanza de que los jóvenes especialistas vietnamitas que estudian e investigan en Rusia y otros países con avances en los ámbitos industrial, económico, electrónico y de sistemas informáticos regresen a su país y contribuyan a generar avances, también en la economía digital.



En cuanto al papel de Vietnam en APEC, afirmó que el país es un miembro clave en el ámbito económico y cuenta con una comunidad empresarial que participa activamente en la integración internacional y en las cadenas de actividad de numerosas grandes marcas mundiales. Gracias a sus recursos nacionales, su capacidad de conexión internacional y su ubicación en el mar del Este, Vietnam es un socio importante para el desarrollo estable de los mecanismos de cooperación regional e internacional.



El experto pronosticó que, en los próximos cinco o diez años, Vietnam podrá aprovechar los mecanismos económicos internacionales para desarrollar la industria, la economía digital, los nuevos materiales y las tecnologías. A su juicio, el país todavía dispone de un amplio potencial por explotar en las relaciones económicas y comerciales modernas.



También valoró el papel de Vietnam como una economía dinámica que aprende de las experiencias de otros países y amplía sus zonas económicas especiales y abiertas para atraer inversiones, desarrollar empresas y generar empleo. Las políticas destinadas a captar inversión extranjera procedente de Europa y otras naciones también han contribuido a dinamizar el crecimiento. Estos avances revisten importancia práctica tanto para Vietnam como para Rusia, su socio estratégico./.

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