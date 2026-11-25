Hanoi (VNA) - Vietnam reúne condiciones favorables para generar consensos entre las 21 economías miembros del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y promover una cooperación de beneficio mutuo cuando asuma la presidencia del mecanismo en 2027, afirmó Travis Mitchell, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Estados Unidos (AmCham) en Ciudad Ho Chi Minh.



En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), Mitchell expresó su entusiasmo por la celebración de APEC 2027 en Vietnam y destacó que el evento permitirá al país mostrar su crecimiento económico y los avances logrados desde que acogió el foro en 2017. Señaló que Vietnam ha ampliado su base manufacturera, desarrollado el sector tecnológico y reforzado su papel en las cadenas de suministro mundiales.



Desde la perspectiva empresarial estadounidense, consideró que APEC 2027 debe favorecer una mayor participación del sector privado. Vietnam ofrece oportunidades no solo como centro de producción y exportación, sino también como mercado en expansión para la tecnología, la energía, la atención sanitaria y los servicios financieros. Asimismo, destacó los esfuerzos del país por atraer inversiones extranjeras de mayor calidad y diversificar su economía.



Mitchell expresó el respaldo de la comunidad empresarial estadounidense a las tres prioridades propuestas por Vietnam para APEC 2027: mejorar la productividad económica, promover el comercio y la inversión regionales, y fortalecer la resiliencia y el dinamismo económicos junto con la calidad de vida. Estas orientaciones, señaló, coinciden con las necesidades de las empresas en materia de productividad, facilitación comercial y cadenas de suministro resilientes.



Como muestra del potencial regional, citó datos según los cuales la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) atrajo unos 246 mil millones de dólares de inversión extranjera directa en 2025, frente a un promedio anual inferior a 130 mil millones durante la década anterior. Estados Unidos se mantuvo entre los principales inversores, con una aportación aproximada de 30 mil millones de dólares.



El representante de AmCham recomendó que Vietnam preste especial atención a la transformación digital, la seguridad energética, el desarrollo de los recursos humanos y la transparencia normativa, factores que inciden directamente en las decisiones de inversión. También consideró necesario facilitar las operaciones transfronterizas, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, mediante una mayor armonización de las normas, procedimientos aduaneros más sencillos y una conectividad digital más sólida.



Respecto a los resultados de APEC 2026, Mitchell instó a convertir los compromisos de alto nivel en medidas concretas. Entre los avances del foro mencionó la facilitación del comercio, la resiliencia de las cadenas de suministro y la digitalización, incluido el nuevo Marco de Cooperación para la Digitalización del Comercio para 2027-2030. Vietnam podría aprovechar estos resultados para promover normas más previsibles, trámites aduaneros ágiles, reducir cargas administrativas y ampliar las oportunidades de inversión en sectores emergentes.



Como ejemplo de los beneficios de la integración económica, indicó que Vietnam exportó a Estados Unidos mercancías por unos 153 mil millones de dólares en 2025, un aumento superior al 28% respecto al año anterior. Asimismo, recordó que el comercio entre Estados Unidos y la ASEAN alcanzó unos 453 mil millones de dólares en 2024.



Mitchell también abogó por incorporar al sector privado durante todo el proceso de APEC, y no únicamente en la Semana de Líderes Económicos. Las empresas estadounidenses pueden aportar experiencias y soluciones en tecnología, manufactura avanzada, energía y logística, en beneficio de toda la región.



En cuanto a la diversidad de niveles de desarrollo e intereses de las 21 economías miembros, consideró que Vietnam está bien situado para facilitar el consenso gracias a sus relaciones económicas con Estados Unidos, China, Japón, la República de Corea y otros miembros, así como por su participación activa en la ASEAN.



A su juicio, la construcción de consensos debe centrarse en intereses compartidos, como un comercio más eficiente, cadenas de suministro sólidas, mejores infraestructuras y mayores oportunidades empresariales. La participación del sector privado también puede contribuir a identificar soluciones prácticas ante desafíos comunes.



Mitchell concluyó que el éxito de APEC 2027 deberá medirse por su capacidad para fortalecer la cooperación, generar confianza y crear nuevas oportunidades para las empresas y la población de toda la región de Asia-Pacífico./.

VNA