Hanoi (VNA) - La Embajada de Cuba en Vietnam realizó en Hanoi una ceremonia conmemorativa por el décimo aniversario del fallecimiento del líder de la Revolución cubana, Fidel Castro Ruz (25 de noviembre de 2016-2026).



En el acto efectuado la víspera, el embajador cubano, Rogelio Polanco Fuentes, evocó la trayectoria revolucionaria de Fidel Castro, a quien describió como un líder excepcional, un firme combatiente internacionalista y un gran amigo del pueblo vietnamita.



El diplomático recordó las muestras de pesar y solidaridad expresadas en Cuba y en todo el mundo tras su fallecimiento, y destacó especialmente el homenaje que le rindieron el Partido, el Estado y el pueblo de Vietnam, en reconocimiento a la profunda admiración y solidaridad que el líder cubano siempre manifestó hacia el país.



Polanco Fuentes señaló que 2026 coincide también con el centenario del nacimiento de Fidel Castro (1926-2026) y afirmó que las actividades conmemorativas celebradas en numerosos países reflejan la vigencia de su legado. Sus ideas sobre la paz, la independencia, la soberanía, la autodeterminación de los pueblos y la solidaridad internacional siguen inspirando a Cuba en la defensa de su independencia y el socialismo, así como en sus esfuerzos por superar las dificultades y mejorar las condiciones de vida de la población.



Asimismo, agradeció el apoyo constante del Partido, el Estado y el pueblo vietnamitas a Cuba, y destacó que los logros de Vietnam en su nueva etapa de desarrollo constituyen una fuente de aliento para la isla.



Durante la ceremonia, Hoang Bao Ngoc, directora interina del Departamento de Correos de Vietnam, dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología, entregó a la Embajada cubana una colección de sellos conmemorativos del centenario del nacimiento de Fidel Castro.



Nacido el 13 de agosto de 1926 en Birán, en la actual provincia cubana de Holguín, Fidel Castro fue una figura destacada de la Revolución cubana y del movimiento comunista y obrero internacional, además de un símbolo de la defensa de la independencia nacional y la justicia social.



Para el pueblo vietnamita, fue un amigo cercano y entrañable. Las relaciones entre ambos países, cimentadas por los presidentes Ho Chi Minh y Fidel Castro y fortalecidas por sucesivas generaciones, constituyen un ejemplo de solidaridad fraternal, cooperación integral y confianza mutua.



En reconocimiento a sus contribuciones y a su amistad con Vietnam, el Partido y el Estado vietnamitas le concedieron la Orden de la Estrella Dorada en 1982 y la Orden Ho Chi Minh en 1989./.

VNA