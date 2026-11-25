Hanoi (VNA) - El Comité Popular de Hanoi aprobó el plan y la ubicación de las obras, a escala 1/500, de la avenida paisajística de la margen izquierda del río Rojo (Ta Hong), con una longitud aproximada de 35,04 kilómetros y un recorrido por ocho barrios y comunas.

La vía contará con seis carriles para vehículos motorizados en su calzada principal, una sección transversal de hasta 73,5 metros de ancho y ocho intercambiadores a distinto nivel con los puentes situados a lo largo del trazado.

Según la Decisión No. 6380/QD-UBND, firmada el 20 de noviembre de 2026 por el vicepresidente del Comité Popular municipal, Truong Viet Dung, el punto de inicio estará en la intersección con el puente Hong Ha, en la comuna de Me Linh, mientras que el punto final se situará en el límite del territorio de Hanoi, en la comuna de Bat Trang. El trazado atravesará las localidades de Yen Lang, Me Linh, Thien Loc, Vinh Thanh, Dong Anh, Bo De, Long Bien y Bat Trang.

La ruta se ajusta al Plan General de Hanoi con visión a 100 años y al ajuste integral del Plan de Zonificación Urbana del río Rojo, a escala 1/5000, en el tramo comprendido entre los puentes Hong Ha y Me So.

La avenida se clasifica como una vía arterial urbana, integrada por una calzada principal de seis carriles para vehículos motorizados y vías de servicio. En los tramos próximos al dique de la margen izquierda del río Rojo, la sección transversal típica tendrá 54 metros de ancho, con seis carriles principales y dos carriles de servicio en el lado del río. En los tramos más alejados del dique, el ancho será de 73,5 metros, con seis carriles principales y cuatro carriles distribuidos en dos vías de servicio.

En determinadas zonas con características especiales se han establecido secciones transversales específicas. El tramo del puente sobre el río Duong tendrá 56 metros de ancho, mientras que el segmento comprendido entre el pie del puente de la zona de Bac Cau y el inicio del puente Long Bien tendrá 49,5 metros, con seis carriles para vehículos motorizados y dos carriles mixtos. Esta reducción busca limitar el impacto sobre monumentos y construcciones religiosas y de culto, entre ellas los templos de Den Rung y Den Mau Thoai Phuc Xa.

El tramo que atraviesa los puentes Long Bien y Chuong Duong se diseñará en forma de semisótano, con una anchura de 55,5 metros, seis carriles para vehículos motorizados y dos carriles mixtos. En el segmento que coincide con el dique de Bat Trang, la sección transversal tendrá 44,5 metros y aprovechará la calzada del dique y la vía existente en su parte interior como vías de servicio, con el fin de reducir las necesidades de expropiación de terrenos.

En cuanto a la organización del tráfico, el plan contempla ocho intercambiadores a distinto nivel con los puentes Hong Ha, Lien Trung, Thuong Cat, Nhat Tan, Tu Lien, Tran Hung Dao, Vinh Tuy y Thanh Tri. El diseño detallado de estos enlaces se seguirá estudiando durante la elaboración del proyecto de inversión y construcción. Las intersecciones con las demás vías transversales se plantean inicialmente a nivel.

Anteriormente, el 13 de noviembre, Hanoi aprobó el ajuste integral del Plan de Zonificación Urbana del río Rojo, a escala 1/5000, en el tramo entre los puentes Hong Ha y Me So. La aprobación del trazado a escala 1/500 concreta la ruta, las dimensiones de la vía y los intercambiadores, sentando las bases para las siguientes etapas de preparación de la inversión./.