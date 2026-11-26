Hanoi (VNA) - El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, encabezó hoy en Hanoi la segunda reunión del Consejo de Defensa y Seguridad para el mandato 2026-2031.



En la sesión, los miembros del Consejo analizaron el nuevo panorama estratégico y sus repercusiones para el entorno de paz y estabilidad de Vietnam, evaluaron la cooperación multilateral en el período reciente y propusieron orientaciones para la defensa, la seguridad y la diplomacia del país.



Asistieron también otros miembros del Buró Político como el general Phan Van Giang, vicepremier y ministro de Defensa; el general Luong Tam Quang, ministro de Seguridad Pública, y Le Hoai Trung, ministro de Relaciones Exteriores, junto con miembros del Comité Central del Partido, dirigentes de organismos centrales e integrantes del Consejo.



Al intervenir, el secretario general y presidente To Lam subrayó que Vietnam está implementando la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido, con objetivos de desarrollo ambiciosos, por lo que debe mantener la independencia y la autonomía y garantizar un entorno de paz favorable al desarrollo ante los cambios del panorama mundial.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, habla en el evento. (Fuente: VNA)



Sobre esta base, pidió fortalecer la autonomía estratégica y consolidar la defensa y la seguridad desde las bases; proteger la soberanía sobre el mar y las islas, construir fronteras de paz y elevar la eficacia de la participación y las contribuciones de Vietnam en los mecanismos multilaterales.



También destacó la importancia de construir unas Fuerzas Armadas Populares y unas Fuerzas de Seguridad Pública Populares compactas, potentes, regulares, profesionales y modernas; integrar la postura de defensa de todo el pueblo con la de seguridad popular y el respaldo de las masas, y vincular la inversión en defensa y seguridad con el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la capacidad de defensa civil.



Como país anfitrión de APEC 2027, Vietnam tiene la oportunidad de trabajar con las economías miembros para configurar la agenda de cooperación del Foro. En este sentido, debe centrarse en las prioridades propuestas, entre ellas elevar la productividad, promover el comercio y la inversión regionales, aumentar la resiliencia de las economías y mejorar la calidad de vida de la población. El éxito del Año APEC 2027 dependerá de que los miembros encuentren intereses comunes y pongan en marcha iniciativas que puedan continuar después de la conferencia.



El máximo dirigente subrayó que la fuerza que permite al país mantenerse firme ante cualquier cambio proviene de la confianza del pueblo, la cual se consolida cuando las autoridades escuchan a la población, resuelven sus reclamos legítimos y asumen la responsabilidad ante los errores.

Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)

Asimismo, destacó la importancia de consolidar esa confianza mediante la calidad de las políticas y la responsabilidad ante la población, así como de respetar las opiniones y peticiones de los ciudadanos. Los jóvenes son una fuerza fundamental para construir y defender el país, por lo que sus opiniones deben ser escuchadas al elaborar políticas de empleo y formación profesional.



En el marco del modelo de administración local de dos niveles, debe prestarse especial atención a la capacidad de resolver los asuntos desde las bases. Los responsables deben determinar claramente los plazos para resolver los problemas y comprobar directamente los resultados. Los funcionarios que hostiguen a la población o abusen de sus cargos para obtener beneficios deberán ser sancionados estrictamente.



Si varias localidades encuentran obstáculos derivados de una misma normativa, el ministerio competente deberá estudiarlos y proponer las modificaciones pertinentes. El Frente de la Patria de Vietnam y sus organizaciones miembros deben supervisar el cumplimiento de los compromisos de las autoridades con la población./.