Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - El Consejo Popular de Ciudad Ho Chi Minh aprobó el Plan General para el período 2025-2050, con una visión a 100 años, que orienta el desarrollo de una estructura urbana multipolar y policéntrica, con el tren urbano como eje vertebrador.

En este marco, el desarrollo urbano orientado al transporte público (TOD, por sus siglas en inglés) se considera una solución estratégica para reorganizar el espacio urbano, aprovechar eficazmente los recursos del suelo y generar nuevos motores de crecimiento para la metrópolis.

Según el plan, para 2050 la ciudad prevé completar 18 líneas de ferrocarril urbano, con una longitud total de aproximadamente 960 kilómetros, además de una red de trenes ligeros y tranvías de unos 450 kilómetros.

Las zonas TOD abarcarán las estaciones, los depósitos ferroviarios y sus áreas circundantes, en un radio máximo de 1.000 metros. Asimismo, el coeficiente de edificabilidad en determinadas zonas funcionales podrá incrementarse hasta 1,5 veces.

La elaboración de los planes urbanísticos para las principales zonas TOD de Ciudad Ho Chi Minh se está acelerando. En el caso de la línea 2 del metro (Ben Thanh-Tham Luong), la ciudad da prioridad al desarrollo de cinco zonas, con una superficie total de aproximadamente 939 hectáreas, y se propone completar los trámites para presentar los planes a aprobar en abril de 2027.

La zona de construcción de la estación Pham Van Bach forma parte de la línea 2 del metro (Ben Thanh - Tham Luong). (Fuente: VNA)

Paralelamente, el proyecto de la línea 1 del metro (Ben Thanh-Suoi Tien) se encuentra en la fase de presentación para obtener la aprobación de los límites de ocho zonas y grupos de zonas conectados directamente con 12 estaciones.

Además, se está acelerando la planificación de otros complejos de infraestructuras estratégicas. La ciudad prevé presentar para su aprobación el plan urbanístico del complejo de la estación de Thu Thiem, con una superficie de aproximadamente 246,44 hectáreas, en diciembre de 2026.

Al mismo tiempo, coordina la planificación de las zonas circundantes vinculadas a la estación del Parque Hoa Binh (línea 3 del metro) y la estación Thiec Dua (línea Thu Thiem-Long Thanh), con una superficie total aproximada de 221,3 hectáreas.

En cuanto a los mecanismos financieros y al desarrollo de infraestructuras subterráneas, la ciudad tiene derecho a retener el 100% de los ingresos procedentes de la explotación de los terrenos de las zonas TOD para reinvertirlos en el sistema ferroviario y las infraestructuras de transporte relacionadas.

Ciudad Ho Chi Minh se centra en aprovechar los espacios subterráneos de tres principales centros de conexión (hubs): Ben Thanh, Tan Son Nhat y Thu Thiem. Actualmente, está ultimando la propuesta del plan urbanístico a escala 1/500 para la zona subterránea de Ben Thanh.

Por su parte, inversores como el grupo Thaco también están estudiando la línea Thu Thiem-Long Thanh y han propuesto mecanismos de compensación mediante la asignación de terrenos TOD en las zonas de Bay Hien y Tay Thanh.

En materia de bienestar social, el Departamento de Planificación y Arquitectura ha aclarado que los límites de las zonas TOD definen el ámbito de planificación urbanística, pero no constituyen límites para la expropiación de terrenos.

Las zonas residenciales existentes que sean compatibles con la planificación podrán conservarse y rehabilitarse. Las indemnizaciones se efectuarán conforme a la Ley de Tierras de 2024, dando prioridad a la reubicación en el propio lugar para garantizar los medios de vida de la población.

La vicepresidenta del Consejo Popular de Ciudad Ho Chi Minh, Nguyen Truong Nhat Phuong, subrayó que la esencia del desarrollo de una infraestructura de transporte multimodal reside en organizar y conectar de manera coordinada los distintos modos de transporte, así como aprovechar eficazmente los recursos del suelo sobre la base de los principios de publicidad, transparencia y equilibrio de intereses entre el Estado, las empresas y la población./.