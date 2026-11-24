Hanoi (VNA) – El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, visitó hoy a las víctimas de la explosión ocurrida esta mañana en la calle Nguyen Van Tuyet, en el barrio de Dong Da, Hanoi, que reciben tratamiento en el Hospital General Xanh Pon y el Hospital de la Universidad de Medicina de Hanoi.



Durante las visitas, Le Minh Hung preguntó por el estado de salud de los heridos y alentó a las víctimas y a sus familiares a mantener la confianza, superar las dificultades y colaborar con el tratamiento para lograr una pronta recuperación. También expresó sus condolencias a las familias de las personas fallecidas en el siniestro.



Tras recibir un informe de los responsables de los hospitales sobre las labores de emergencia y el tratamiento de los pacientes graves, el primer ministro reconoció la rápida y responsable actuación del personal médico, que activó de inmediato los protocolos de emergencia tras producirse el incidente.



Instó a los centros sanitarios a movilizar todos los recursos humanos y materiales, equipos y medicamentos disponibles para atender y tratar a las víctimas, priorizando a los heridos graves y garantizando las mejores condiciones asistenciales, a fin de reducir al mínimo las pérdidas humanas y las posibles secuelas.



El jefe de Gobierno pidió a los organismos y autoridades de todos los niveles acelerar las labores para superar las consecuencias de la explosión. Encargó a las autoridades de Hanoi y de la localidad afectada organizar visitas y brindar asistencia oportuna, tanto material como psicológica, a las familias de los fallecidos y heridos. También solicitó revisar y reforzar las estructuras de los edificios colindantes afectados para garantizar la seguridad de los residentes de la zona.



El primer ministro Le Minh Hung conversa con los familiares de las víctimas. (Foto: VNA)



Según las autoridades competentes, la explosión se produjo alrededor de las 8:00 del 24 de noviembre en un establecimiento de restauración de la calle Nguyen Van Tuyet, y provocó el derrumbe de la edificación, con consecuencias especialmente graves.



Hasta las 13:00 de ese día, el siniestro había dejado seis muertos y diez heridos, que reciben atención de urgencia y tratamiento intensivo en distintos centros sanitarios. Cuatro de ellos fueron trasladados al Hospital General Xanh Pon, otros cuatro al Hospital de la Universidad de Medicina de Hanoi y dos al Hospital General de Dong Da.



Previamente, el primer ministro había emitido un despacho oficial en el que instaba a las autoridades de Hanoi a actuar con urgencia para remediar las consecuencias de la explosión, visitar y prestar apoyo a las familias afectadas, concentrar los esfuerzos en salvar a los heridos e investigar cuanto antes las causas del suceso, así como sancionar estrictamente cualquier infracción que se detecte./.



