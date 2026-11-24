Hanoi (VNA) – El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, visitó hoy a las víctimas de la explosión ocurrida esta mañana en la calle Nguyen Van Tuyet, en el barrio de Dong Da, Hanoi, que reciben tratamiento en el Hospital General Xanh Pon y el Hospital de la Universidad de Medicina de Hanoi.
Durante las visitas, Le Minh Hung preguntó por el estado de salud de los heridos y alentó a las víctimas y a sus familiares a mantener la confianza, superar las dificultades y colaborar con el tratamiento para lograr una pronta recuperación. También expresó sus condolencias a las familias de las personas fallecidas en el siniestro.
Tras recibir un informe de los responsables de los hospitales sobre las labores de emergencia y el tratamiento de los pacientes graves, el primer ministro reconoció la rápida y responsable actuación del personal médico, que activó de inmediato los protocolos de emergencia tras producirse el incidente.
Instó a los centros sanitarios a movilizar todos los recursos humanos y materiales, equipos y medicamentos disponibles para atender y tratar a las víctimas, priorizando a los heridos graves y garantizando las mejores condiciones asistenciales, a fin de reducir al mínimo las pérdidas humanas y las posibles secuelas.
El jefe de Gobierno pidió a los organismos y autoridades de todos los niveles acelerar las labores para superar las consecuencias de la explosión. Encargó a las autoridades de Hanoi y de la localidad afectada organizar visitas y brindar asistencia oportuna, tanto material como psicológica, a las familias de los fallecidos y heridos. También solicitó revisar y reforzar las estructuras de los edificios colindantes afectados para garantizar la seguridad de los residentes de la zona.
Según las autoridades competentes, la explosión se produjo alrededor de las 8:00 del 24 de noviembre en un establecimiento de restauración de la calle Nguyen Van Tuyet, y provocó el derrumbe de la edificación, con consecuencias especialmente graves.
Hasta las 13:00 de ese día, el siniestro había dejado seis muertos y diez heridos, que reciben atención de urgencia y tratamiento intensivo en distintos centros sanitarios. Cuatro de ellos fueron trasladados al Hospital General Xanh Pon, otros cuatro al Hospital de la Universidad de Medicina de Hanoi y dos al Hospital General de Dong Da.
Previamente, el primer ministro había emitido un despacho oficial en el que instaba a las autoridades de Hanoi a actuar con urgencia para remediar las consecuencias de la explosión, visitar y prestar apoyo a las familias afectadas, concentrar los esfuerzos en salvar a los heridos e investigar cuanto antes las causas del suceso, así como sancionar estrictamente cualquier infracción que se detecte./.