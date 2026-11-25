Hanoi (VNA) - La tercera edición de la sesión simulada del Parlamento Infantil de Vietnam se celebrará los días 5 y 6 de diciembre de 2026 en Hanoi, con la participación de 320 delegados infantiles procedentes de las 34 provincias y ciudades del país.

Bajo el lema “Construir un entorno digital seguro y amigable: forjar a los ciudadanos del futuro”, la sesión se centrará en debatir cuestiones relacionadas con los derechos, la seguridad y las oportunidades de desarrollo de los niños en el entorno digital.

Según informaron el 25 de noviembre la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh y el Consejo Central de Jóvenes Pioneros, el evento está organizado por estas dos entidades, en coordinación con la Comisión de Cultura y Asuntos Sociales de la Asamblea Nacional y otros organismos competentes. Esta es la tercera edición de la iniciativa, tras las dos celebradas en 2023 y 2024.

Hoang Thai Nam, vicepresidente permanente del Consejo Central de Jóvenes Pioneros, indicó que los participantes debatirán tres temas principales: garantizar un entorno digital seguro para los niños, dotarlos de competencias digitales y aprovechar los valores del entorno digital para favorecer su desarrollo integral.

Entre las cuestiones prioritarias figuran la protección de los menores frente a la violencia, los abusos, las estafas y los contenidos nocivos en Internet; la protección de los datos personales y la privacidad; así como la prevención del uso indebido de la inteligencia artificial para suplantar identidades y perjudicar a los niños.

Asimismo, se propondrán medidas para mejorar la recepción de denuncias y la prestación de asesoramiento y apoyo a los menores afectados en el entorno digital, a la par de fomentar las competencias digitales, el uso seguro y eficaz de la inteligencia artificial y el desarrollo de plataformas digitales amigables.

De los 320 delegados oficiales, 300 fueron propuestos por los consejos de jóvenes pioneros de las provincias y ciudades, 15 se presentaron por iniciativa propia y cinco fueron designados. El Comité Organizador estableció 12 consejos de entrevistas para evaluar y seleccionar a los participantes.

Entre ellos figuran 237 niñas y 83 niños; 270 pertenecen a la etnia Kinh y 50 a minorías étnicas. Todos tienen entre 11 y menos de 16 años. Cabe destacar que, por primera vez, participarán niños con discapacidad. En cuanto a sus logros académicos y de formación, 49 han obtenido premios internacionales, 105 galardones nacionales y 203 premios provinciales o municipales.

En la sesión plenaria, el Comité Organizador informará sobre los resultados de la resolución de las opiniones y propuestas formuladas por los niños durante la segunda edición, celebrada en 2024.

Los participantes asumirán funciones simuladas, como las de presidente y vicepresidente de la Asamblea Nacional, secretario general del Parlamento, dirigentes del Gobierno, ministros y diputados, para dirigir los debates, presentar intervenciones, deliberar y responder a las cuestiones planteadas.

A partir de los resultados de los debates, los delegados examinarán y votarán la aprobación de una resolución de la sesión. Las propuestas y recomendaciones de los niños serán recopiladas y remitidas a las autoridades competentes para su consideración y resolución, contribuyendo así al perfeccionamiento y la aplicación de las políticas y leyes relacionadas con la infancia.

Con el acompañamiento de Plan International Vietnam, esta iniciativa seguirá ofreciendo a los niños un espacio para expresar sus opiniones, aspiraciones y propuestas sobre cuestiones que les afectan directamente. Por otro lado, contribuirá a ampliar sus conocimientos, desarrollar sus habilidades y reforzar su conciencia sobre sus derechos y deberes, conforme a la Ley de la Infancia de 2016, fomentando su sentido de responsabilidad y aspiración de contribuir al desarrollo del país./.