Hanoi (VNA) – Vietnam y Australia acordaron reforzar la cooperación al desarrollo, centrándose en el crecimiento económico sostenible, el desarrollo de los recursos humanos, la innovación y el desarrollo inclusivo, durante el segundo Diálogo Anual sobre Cooperación al Desarrollo Vietnam-Australia 2026, celebrado el 23 de noviembre en Hanoi.



El diálogo estuvo copresidido por Nguyen Quoc Phuong, director general del Departamento de Gestión de la Deuda y Financiación Exterior del Ministerio de Finanzas de Vietnam, y Renee Deschamps, subjefa de la misión diplomática de Australia en Vietnam.



El encuentro brindó una plataforma para que ambas partes evaluaran los resultados de la cooperación al desarrollo, abordaran las dificultades en la ejecución de programas y proyectos y acordaran las prioridades futuras, contribuyendo así a implementar eficazmente los compromisos de alto nivel y promover la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Australia.



En su intervención, Quoc Phuong destacó la importancia de 2026 para las relaciones bilaterales y señaló que el secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, realizó una visita de Estado a Australia del 9 al 12 de agosto. Se trató de la primera visita de un máximo dirigente vietnamita desde que ambos países elevaron sus relaciones al nivel de Asociación Estratégica Integral en marzo de 2024.



La visita dio lugar a tres declaraciones conjuntas destinadas a profundizar la asociación, fortalecer la resiliencia económica e impulsar la cooperación en ciencia, tecnología e innovación. Asimismo, ambas partes presenciaron el intercambio de siete documentos de cooperación en los ámbitos de la economía digital, la agricultura y el desarrollo sostenible, la salud, la educación y la formación profesional.



Los vínculos económicos, comerciales y de inversión han seguido creciendo. El comercio bilateral registró un crecimiento promedio anual del 13,1% durante el período 2021-2025 y alcanzó los 13,9 mil millones de dólares en los primeros diez meses de 2026, un aumento interanual del 20,1%. A finales de octubre, Australia contaba con 759 proyectos de inversión vigentes en Vietnam, con un capital registrado total superior a los 1,92 mil millones de dólares.



Al margen de la visita de agosto, el ministro de Finanzas de Vietnam, Ngo Van Tuan, mantuvo encuentros con el viceprimer ministro y tesorero de Australia, Jim Chalmers, y el ministro de Comercio y Turismo, Don Farrell. Según el funcionario vietnamita, el diálogo contribuirá a impulsar la agenda de cooperación económica bilateral, incluida la quinta Reunión de Asociación Económica Vietnam-Australia, prevista para el 26 de noviembre en Hanoi.



En cuanto a las prioridades de desarrollo de Vietnam, señaló que el país aspira a alcanzar un crecimiento promedio anual del Producto Interno Bruto (PIB) de alrededor del 10% durante el período 2026-2030, convertirse en un país en desarrollo con una industria moderna y de ingreso mediano alto para 2030 y alcanzar la categoría de país desarrollado de ingreso alto para 2045.



Para cumplir estos objetivos, Vietnam ha identificado la ciencia y la tecnología, la innovación, la transformación digital, el desarrollo del sector privado y los recursos humanos altamente cualificados, vinculados a la transición verde, como motores fundamentales del crecimiento. Estas prioridades coinciden estrechamente con los pilares del Plan de Asociación para el Desarrollo (DPP) Australia-Vietnam para el período 2025-2030.



Quoc Phuong expresó su agradecimiento por la asistencia al desarrollo que Australia ha brindado a Vietnam durante décadas y señaló que este país ha aportado más de tres mil millones de dólares australianos desde 1973. Se prevé que la asistencia australiana al desarrollo de Vietnam alcance aproximadamente 98 millones de dólares australianos en el ejercicio fiscal 2026-2027. Asimismo, agradeció al Gobierno y al pueblo australianos por su apoyo constante y eficaz al desarrollo socioeconómico de Vietnam.



Por su parte, Renee Deschamps reafirmó el compromiso de Australia de seguir siendo un socio de confianza de Vietnam en su nueva etapa de desarrollo y transformación. Señaló que la cooperación al desarrollo constituye un instrumento importante para convertir las prioridades y los compromisos compartidos en resultados concretos en beneficio de las personas, las comunidades y las empresas.



Indicó que Australia ha aumentado su asistencia al desarrollo de Vietnam hasta los 98,3 millones de dólares australianos en el ejercicio fiscal 2026-2027, lo que supone un incremento de 1,7 millones respecto al ejercicio anterior. La cooperación ha registrado avances positivos en cuatro pilares: promover el crecimiento económico y la innovación; invertir en el desarrollo de capacidades y el liderazgo; fortalecer la resiliencia y la adaptación al cambio climático; e impulsar la igualdad de género y el desarrollo inclusivo.



También subrayó la importancia de mejorar la ejecución de los programas, eliminar de manera proactiva los obstáculos y traducir los compromisos de alto nivel en resultados tangibles. Australia está dispuesta a apoyar a Vietnam en la organización del APEC 2027 mediante el intercambio de conocimientos especializados en políticas, investigaciones y experiencias en la organización de actividades de APEC, afirmó.



En las sesiones temáticas, representantes de ministerios, sectores y localidades de ambos países evaluaron los resultados de la cooperación, analizaron los obstáculos concretos y acordaron las prioridades en el marco de los cuatro pilares del DPP para 2025-2030.



Posteriormente, ambas partes adoptaron el Informe sobre la Cooperación al Desarrollo Vietnam-Australia 2026 y firmaron un comunicado conjunto en el que reafirmaron que la cooperación al desarrollo sigue siendo un motor importante de la Asociación Estratégica Integral, contribuyendo a los objetivos de desarrollo de Vietnam y a los intereses comunes de ambos países.



En virtud del comunicado, las dos partes acordaron intensificar la cooperación en materia de reforma económica, mejora de la productividad y crecimiento sostenible; ciencia y tecnología, innovación y transformación digital; educación, desarrollo de capacidades y preparación de la fuerza laboral; resiliencia climática, protección del medio ambiente y transición hacia las energías limpias; así como igualdad de género, equidad para las personas con discapacidad e inclusión social.



El tercer Diálogo Anual sobre Cooperación al Desarrollo Vietnam-Australia está previsto para el tercer trimestre de 2027, con el objetivo de seguir convirtiendo los compromisos de alto nivel en acciones concretas y profundizar la Asociación Estratégica Integral entre ambos países./.





VNA