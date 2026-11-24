Perth (VNA) - Científicos, expertos y empresas de Vietnam y Australia se reunieron hoy en la Universidad Murdoch, en Perth, para promover la cooperación en investigación y aplicación de tecnologías agrícolas, con miras a garantizar la seguridad alimentaria y adaptarse al cambio climático.



El seminario de Conexión Australia-Vietnam 2026 (AVAS 2026), bajo el lema “Innovación en agricultura y seguridad alimentaria”, fue organizado por la filial de la Asociación de Intelectuales y Expertos Vietnam-Australia (VASEA-WA) en el estado de Australia Occidental, el Consulado General de Vietnam en Perth y la Oficina de Ciencia y Tecnología de la Embajada vietnamita en Australia.



En la apertura, el cónsul general de Vietnam en Perth, Pham Hai Anh, destacó que la visita de Estado a Australia del secretario general del Partido y presidente vietnamita, To Lam, en agosto pasado dio un nuevo impulso a los vínculos bilaterales.



Durante la visita, ambos países emitieron una declaración conjunta para profundizar su asociación estratégica integral, firmaron un memorando de entendimiento sobre cooperación agrícola y desarrollo sostenible, y aprobaron una estrategia de cooperación en investigación agrícola para 2026-2035 entre Vietnam y el Centro Australiano de Investigación Agrícola Internacional (ACIAR).



Pham Hai Anh subrayó la necesidad de convertir estos acuerdos en programas y proyectos concretos que beneficien a agricultores, empresas y consumidores de ambos países. También señaló que Vietnam y el estado de Australia Occidental cuentan con fortalezas agrícolas complementarias y afrontan desafíos comunes relacionados con el cambio climático, la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible.



Por su parte, Sam Oakden, director ejecutivo del Departamento de Industrias Primarias y Desarrollo Regional de Australia Occidental, afirmó que la investigación científica y la innovación son fundamentales para afrontar los retos de la producción agrícola y construir sistemas alimentarios sostenibles. Asimismo, destacó que iniciativas como AVAS 2026 permiten conectar a investigadores, empresas y organismos públicos y transformar las ideas científicas en proyectos concretos.



El programa incluyó cuatro sesiones temáticas sobre agricultura sostenible y adaptación al cambio climático; biotecnología vegetal, investigación genómica y biología sintética; ciencia de los alimentos, nutrición y nuevas tecnologías; y transferencia de resultados de investigación, negocios agrícolas y políticas sectoriales.



El seminario contó con 12 ponencias científicas y 13 expertos de universidades, centros de investigación y organismos de ambos países, entre ellos las universidades Murdoch, Curtin y de Australia Occidental, la Universidad Abierta de Ciudad Ho Chi Minh y la Academia de Agricultura de Vietnam.



Además, se organizaron actividades de conexión empresarial para facilitar el intercambio sobre la aplicación de tecnologías, la transferencia de conocimientos y el desarrollo de productos.



Uno de los momentos destacados fue un diálogo sobre la creación de alianzas entre Australia y Vietnam en innovación agrícola y seguridad alimentaria. Los participantes debatieron cómo trasladar los resultados de laboratorio a la producción, promover la transferencia tecnológica, formar recursos humanos y fortalecer los vínculos entre universidades, institutos de investigación y empresas.



Según el doctor Tran Dao Anh Thien, copresidente académico de VASEA-WA, el éxito del encuentro debe medirse no solo por el número de participantes y ponencias, sino también por su capacidad para generar proyectos conjuntos, alianzas duraderas y aplicaciones prácticas en beneficio de agricultores y empresas.



Fundada en 2023, VASEA conecta a científicos, expertos e intelectuales vietnamitas residentes y trabajadores en Australia. A través de AVAS 2026, su filial en Australia Occidental busca seguir estrechando los vínculos científicos, tecnológicos y de innovación entre ambos países./.





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