Sídney (VNA) – El embajador de Vietnam en Australia, Pham Hung Tam, mantuvo el 16 de noviembre una reunión de trabajo con el ministro australiano de Comercio y Turismo, Don Farrell, en Canberra, para debatir medidas concretas destinadas a profundizar los vínculos comerciales bilaterales.



Hung Tam pidió a Australia que facilite un mayor acceso de las frutas frescas y los productos del mar vietnamitas a su mercado, incluida la pronta reanudación de las importaciones de pomelo fresco.



El embajador señaló que el intercambio comercial bilateral aumentó alrededor de un 20% interanual en los primeros diez meses de 2026. Durante el mismo período, el sector turístico de Vietnam recibió aproximadamente 543.000 visitantes australianos, según datos del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo.



En este contexto, propuso que ambos países mantengan una estrecha coordinación para aplicar eficazmente los acuerdos de libre comercio de los que son partes, con vistas a alcanzar el objetivo de elevar el intercambio comercial bilateral a 20 mil millones de dólares.



Por su parte, Don Farrell valoró los avances registrados recientemente en la cooperación comercial, turística y educativa entre ambos países.



Las dos partes también intercambiaron puntos de vista sobre la situación del comercio mundial, diversas cuestiones regionales y las relaciones entre las principales potencias de interés común para Vietnam y Australia.



El encuentro se enmarca en los esfuerzos por implementar los acuerdos alcanzados durante la visita de Estado a Australia del secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, del 9 al 12 de agosto.



Durante la visita, ambos países adoptaron tres declaraciones conjuntas y firmaron 13 documentos de cooperación, incluidos memorandos de entendimiento sobre agricultura y desarrollo rural sostenible, economía digital y formación profesional.



En aquella ocasión, el ministro vietnamita de Industria y Comercio, Le Manh Hung, y Don Farrell también acordaron acelerar los procedimientos de acceso al mercado para los productos agrícolas y alimentarios que aún enfrentan barreras técnicas./.





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