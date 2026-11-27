Berlín (VNA) - A pesar de haberse integrado con éxito en la cadena de valor global, Vietnam necesita pasar de un modelo de crecimiento basado principalmente en la manufactura a una economía impulsada por la innovación, sugirió Jens Ruebbert, director gerente y responsable regional para Asia-Pacífico del banco alemán Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) y presidente del Consejo Empresarial UE-ASEAN.



En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Berlín, Ruebbert destacó que Vietnam mantiene un sólido ritmo de crecimiento económico, ocupa una posición cada vez más relevante en las cadenas de suministro mundiales y se ha consolidado como uno de los principales destinos del Sudeste Asiático para las empresas europeas que buscan ampliar sus operaciones.



No obstante, el país necesita reforzar su capacidad de innovación e incrementar la inversión en investigación y desarrollo (I+D) para mantener su competitividad y generar motores de crecimiento a largo plazo, afirmó.



Argumentó que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de Vietnam en los últimos años ha sido muy notable y relativamente estable. Según las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI), para 2030 el tamaño de la economía vietnamita superará los 600 mil millones de dólares, lo que demuestra que su trayectoria de desarrollo se sustenta cada vez más en sólidos fundamentos.



En las últimas dos décadas, la estructura económica de Vietnam ha experimentado transformaciones significativas. La industrialización se ha convertido en uno de los principales motores del crecimiento, mientras que el país figura entre las economías con mayor grado de integración comercial internacional. Su participación en numerosos tratados de libre comercio, incluido el suscrito con la Unión Europea (EVFTA), contribuye a ampliar los mercados y reforzar sus ventajas competitivas.



Las exportaciones de mercancías de Vietnam casi se han triplicado en los últimos diez años, hasta alcanzar los 473 mil millones de dólares. La estructura exportadora también evoluciona gradualmente hacia productos de mayor valor añadido, con un peso creciente de los ordenadores, los equipos electrónicos y la maquinaria.



Durante los primeros nueve meses de 2026, el capital total de inversión registrada alcanzó los 50,4 mil millones de dólares, mientras que la inversión extranjera directa (IED) desembolsada ascendió a 21 mil millones de dólares. Vietnam sigue siendo un destino atractivo para los inversores internacionales.



Según una encuesta del Consejo Empresarial UE-ASEAN, el país indochino encabeza la lista de destinos prioritarios para las empresas europeas que buscan ampliar sus actividades en el Sudeste Asiático: el 64% de las compañías consultadas manifestó su intención de expandir sus negocios en el mercado vietnamita.



En cuanto a las relaciones económicas entre Vietnam y Alemania, Ruebbert consideró que Vietnam se ha convertido en un socio importante para el país germano, aunque el potencial de cooperación bilateral por explotar sigue siendo considerable. El comercio entre ambos países continúa creciendo y Vietnam ocupa el puesto 21 entre los mercados de los productos alemanes.



A su juicio, Vietnam cuenta con importantes oportunidades gracias a la tendencia mundial hacia la diversificación de las cadenas de suministro. Asimismo, los semiconductores y la economía digital se perfilan como sectores con gran potencial para generar nuevos motores de crecimiento.



No obstante, Vietnam aún debe afrontar desafíos como el impacto de las políticas comerciales y arancelarias de Estados Unidos, la considerable dependencia del capital y la tecnología extranjeros, y las brechas en materia de innovación. La inversión en investigación y desarrollo sigue siendo inferior a la de varios países de la región.



Ruebbert sostuvo que Vietnam debe continuar perfeccionando su marco regulatorio, mejorar la eficacia de la gobernanza e impulsar las reformas.



Para mantener el crecimiento a largo plazo, Vietnam necesita seguir modernizando su capacidad industrial, desarrollando el mercado interno y consolidando las bases de la innovación./.

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