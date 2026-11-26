Hanoi (VNA)- El comercio electrónico está abriendo nuevas oportunidades de ventas para los productos OCOP (Una comuna, un producto), al facilitar su acceso a consumidores de todo Vietnam.



Sin embargo, para garantizar una expansión sostenible, los productores deben pasar de las acciones promocionales aisladas al fortalecimiento de sus capacidades empresariales y la organización de redes digitales de mercadeo.



Numerosas cooperativas, empresas y familias productoras han comenzado a utilizar vídeos cortos, transmisiones en directo y plataformas digitales para presentar sus productos, procesos de elaboración y origen.



En la provincia de Ha Tinh, una sesión especial de ventas en directo celebrada en la comuna de Phuc Trach a través de TikTok presentó especialidades como el pomelo local, los caramelos cu do, la miel y el incienso de madera de agar. La retransmisión desde las zonas de producción permitió mostrar directamente los productos a los consumidores.



Tran Huyen An, representante de la Cooperativa Agrícola CHOA, destacó que esta iniciativa ayudó a promocionar las especialidades locales y dar a conocer las zonas de cultivo en todo el país.





Productos de OCOP. Foto: VNA

Según el Departamento de Industria y Comercio de Ha Tinh, la provincia organizó cuatro mercados dentro de sus actividades de promoción comercial. Uno de los resultados destacados se registró en el establecimiento Bun Sach An Tam, cuyo producto obtuvo tres estrellas OCOP en 2023. Tras recibir apoyo para abrir una tienda en Shopee y realizar transmisiones en directo, consiguió vender 99 productos en apenas 60 minutos.



En la ciudad de Hai Phong, el programa “Sin distancias: los pequeños comercios llegan a las plataformas digitales” presentó más de 500 productos de 65 pequeñas y medianas empresas, incluidos más de 380 productos OCOP, y atrajo más de 300.000 visualizaciones.



En la provincia norteña de Lao Cai, una sesión dedicada a los sabores de Muong Lo promocionó más de 40 productos OCOP y destinó el 10% de sus ingresos a actividades sociales locales.



En Hanoi, durante los 100 días de impulso a la transformación digital, las comunas y barrios organizaron cerca de 200 transmisiones en directo para presentar más de 1.200 productos OCOP y artesanales, y la capital también lanzó el canal de TikTok “OCOP Hanoi” para ampliar el acceso al mercado.



Tran Duc Hai, director del Departamento de Industria y Comercio de Hanoi, señaló que disponer de buenos productos no basta para atraer clientes en el entorno digital. Por ello, es necesario conectar a productores, comerciantes y consumidores, además de mejorar las competencias comerciales de los vendedores.



Los productores reciben formación para crear tiendas virtuales, elaborar vídeos, realizar transmisiones en directo, aplicar estrategias de marketing de afiliación y gestionar datos comerciales. Paralelamente, las autoridades facilitan la conexión y el apoyo, mientras los vendedores asumen la responsabilidad sobre la calidad, los pedidos y las entregas.



Según el Departamento de Comercio Electrónico del Ministerio de Industria y Comercio, las actividades de formación y conexión con plataformas como Shopee, Lazada, TikTok Shop y Tiki están contribuyendo a mejorar las capacidades digitales de los productores y abrir oportunidades en los mercados internacionales.



No obstante, persisten dificultades relacionadas con la calidad desigual de los productos, la limitada capacidad tecnológica, la infraestructura de Internet y los elevados costes logísticos en zonas remotas.



La Ley de Comercio Electrónico, vigente desde el 1 de julio de 2026, busca mejorar el entorno empresarial, apoyar a los productores de zonas desfavorecidas, optimizar las cadenas de suministro y reforzar la trazabilidad y la protección de la propiedad intelectual.



Los expertos consideran que el comercio electrónico debe integrarse en una estrategia global de promoción comercial, combinando las ventas digitales con ferias, redes minoristas y sistemas de distribución. Asimismo, los productores necesitan estandarizar la calidad, los envases y las marcas, y garantizar el suministro cuando aumenten los pedidos.



A largo plazo, el objetivo es construir un ecosistema de promoción comercial digital y evaluar sus resultados mediante indicadores concretos, como ventas, ingresos, nuevos clientes y expansión de las redes de distribución.



De este modo, el comercio electrónico no solo amplía los canales de comercialización de los productos OCOP, sino que también fortalece su competitividad y favorece el desarrollo sostenible de los mercados./.