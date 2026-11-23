Hai Phong, Vietnam (VNA) - El primer ministro Le Minh Hung asistió hoy en la ciudad portuaria de Hai Phong, a la ceremonia de colocación de la primera piedra de dos importantes proyectos: la construcción de los muelles N.º 9, 10, 11 y 12 de la zona portuaria de Lach Huyen y una fábrica de producción de materiales de alta pureza para aplicaciones industriales de alta tecnología a partir de tierras raras limpias, ubicada en el Parque Industrial y Zona Franca de Xuan Cau.



El acto fue organizado por el Comité Popular de Hai Phong, en coordinación con la Sociedad Anónima de Inversión del Puerto de Lach Huyen y la Sociedad Anónima del Parque Industrial Khanh An. Asistieron también representantes de los ministerios y organismos centrales, autoridades locales, representantes diplomáticos de Singapur y Japón, así como inversores y socios de los proyectos.



La construcción de los muelles N.º 9, 10, 11 y 12, promovida por la Sociedad Anónima de Inversión del Puerto de Lach Huyen, abarca una superficie total de aproximadamente 146,2 hectáreas.



Contará con cuatro terminales de contenedores, con muelles de una longitud total de 1.800 metros, preparados para recibir buques portacontenedores de entre 12.000 y 18.000 TEU. También incluirá atracaderos para barcazas, patios de almacenamiento de contenedores, talleres de reparación y una infraestructura técnica y de transporte integral.



Una vez finalizado, el proyecto ampliará la capacidad de recepción y manipulación de mercancías del sistema portuario de Hai Phong, mejorará la conexión entre los distintos medios de transporte e impulsará los servicios logísticos. Asimismo, contribuirá a consolidar el papel de la ciudad como puerta de entrada al comercio internacional del norte de Vietnam.



Por su parte, el proyecto de la fábrica de producción de materiales de alta pureza, promovido por la Sociedad Anónima del Parque Industrial Khanh An, se desarrollará en una superficie de aproximadamente 28.000 metros cuadrados dentro del Parque Industrial y Zona Franca de Xuan Cau.



La planta estará destinada a producir materiales para sectores de alta tecnología, como la fabricación de imanes permanentes, la electrónica, la energía, la óptica y la catálisis. La iniciativa contribuirá a diversificar la estructura industrial y reforzar la participación de Vietnam en las cadenas de suministro de materiales de alta tecnología.

El primer ministro Le Minh Hung asiste a la ceremonia de colocación de la primera piedra de los muelles portuarios y de la fábrica de producción de materiales de alta pureza a partir de tierras raras en Hai Phong. Foto: VNA

Durante el acto, el vicepresidente permanente del Comité Popular de Hai Phong, Le Anh Quan, destacó que el desarrollo de un sistema portuario moderno, vinculado a los servicios logísticos y a las industrias de alta tecnología, constituye una de las orientaciones estratégicas de la ciudad.



Actualmente, los seis muelles de aguas profundas de Lach Huyen están plenamente operativos, con más de 2,4 kilómetros de línea de atraque y más de 170 hectáreas de superficie de almacenamiento de mercancías. El puerto cuenta con rutas marítimas directas hacia Europa y América y tiene capacidad para recibir buques portacontenedores de hasta casi 214.000 toneladas. Estas infraestructuras han contribuido a reducir los costes logísticos y a reforzar la posición de Hai Phong en el mapa marítimo internacional.



Según Le Anh Quan, los dos proyectos representan una inversión conjunta de aproximadamente 1.029 millones de dólares. De esta cifra, unos 968 millones corresponden al proyecto portuario, concebido como una terminal internacional de contenedores moderna y respetuosa con el medio ambiente. Por su parte, la fábrica de materiales de alta pureza cuenta con una inversión de aproximadamente 62 millones de dólares y contribuirá al desarrollo de las industrias de alta tecnología, la generación de mayor valor añadido y el impulso de la innovación.



Las autoridades de Hai Phong valoraron la confianza de las empresas inversoras al elegir la ciudad para desarrollar proyectos de gran envergadura y relevancia estratégica. Asimismo, instaron a las empresas a movilizar los recursos necesarios, aplicar tecnologías modernas y garantizar el cumplimiento de los plazos, la calidad de las obras y la seguridad durante su ejecución.



El Gobierno municipal reafirmó su compromiso de acompañar a los inversores, prestarles apoyo y ofrecer las máximas facilidades para que ambos proyectos se completen y entren en funcionamiento de manera eficaz lo antes posible./.