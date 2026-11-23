Hai Phong, Vietnam (VNA) - El primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, asistió hoy a la ceremonia de entrega de Insignias del Partido a veteranos militantes, organizada por el Comité del Partido de la ciudad de Hai Phong.



En cumplimiento del reglamento de aplicación de los Estatutos del Partido, un total de 4.148 militantes de Hai Phong recibieron insignias en reconocimiento a sus 30 años o más de militancia, en virtud de una decisión del 7 de noviembre de 2026. De ellos, 20 fueron distinguidos por 80 años de militancia, dos por 75 años y 13 por 70 años.



Durante la ceremonia, en representación de los dirigentes del Partido y del Estado, el primer ministro entregó insignias de 80, 75 y 70 años de militancia a nueve militantes y representantes de sus familias.



El jefe de Gobierno también visitó en su domicilio al camarada Nguyen Thanh Ngo, nacido en 1930, para entregarle la Insignia del Partido por 80 años de militancia.

El primer ministro Le Minh Hung interviene en el evento. (Fuente: VNA)

En su intervención, el premier expresó su emoción y reconocimiento por las importantes contribuciones de los militantes veteranos a la causa revolucionaria del Partido y de la nación, así como al desarrollo de Hai Phong.



Subrayó que los grandes logros alcanzados por Vietnam tras casi un siglo bajo el liderazgo del Partido son fruto de la inteligencia, el esfuerzo, el sacrificio y la entrega de numerosas generaciones de cuadros, militantes y ciudadanos.



Destacó la trayectoria de compromiso y dedicación de los homenajeados en las distintas etapas de la revolución: desde su participación en los combates y la construcción de bases revolucionarias hasta el fortalecimiento de las organizaciones del Partido y de las autoridades, el desarrollo económico y la promoción de la educación, la sanidad y el bienestar social. Incluso después de su jubilación, muchos han seguido vinculados a sus organizaciones de base, aportando su experiencia y prestigio al desarrollo de sus comunidades.



En nombre de los dirigentes del Partido y del Estado, el premier expresó su profundo agradecimiento por las contribuciones de los militantes veteranos.



Señaló que la insignia del Partido constituye una alta distinción que reconoce toda una vida de esfuerzo, sacrificio y fidelidad a los ideales revolucionarios. Este reconocimiento no solo honra su trayectoria, sino que también inspira a las generaciones actuales a seguir su ejemplo y contribuir al desarrollo del país.



El premier instó a Hai Phong a aprovechar sus ventajas estratégicas y reforzar su papel pionero para impulsar un desarrollo rápido y sostenible, realizando mayores aportaciones al progreso nacional. Asimismo, señaló que la ciudad debe destacar no solo por su crecimiento económico, sino también por su liderazgo en la construcción y rectificación del Partido, la reforma administrativa y la mejora constante de las condiciones de vida de la población.



También pidió a las autoridades locales que presten especial atención a las personas con méritos reconocidos, los adultos mayores y los militantes veteranos, garantizando la aplicación oportuna y plena de las políticas de asistencia y protección, a la par de subrayar la importancia de escuchar y valorar sus opiniones y propuestas.



El premier expresó su deseo de que estos militantes sigan aportando su experiencia, sabiduría y prestigio al fortalecimiento de las organizaciones del Partido y de las administraciones locales.



Le Minh Hung manifestó su confianza en que Hai Phong continuará cosechando nuevos éxitos y estará a la altura de la confianza del Partido, el Estado y el pueblo.



En representación de los militantes homenajeados, el camarada Nguyen Xuan Chung, distinguido por sus 70 años de militancia, expresó su emoción y orgullo por recibir esta alta distinción del Partido.



Afirmó que, a lo largo de su trayectoria, los militantes veteranos han mantenido una fe inquebrantable en la causa revolucionaria y el compromiso de servir a la Patria y al pueblo.



Asimismo, aseguró que, pese a su avanzada edad, seguirán preservando los valores éticos revolucionarios, manteniendo su espíritu de entrega y siendo un ejemplo para sus familias y las nuevas generaciones.



Previamente, el primer ministro y la delegación que lo acompaña visitaron a una familia de escasos recursos y a otra beneficiaria de políticas de reconocimiento social en el barrio residencial número 12, del barrio de Hai Duong, donde entregaron presentes./.