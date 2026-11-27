Hanoi (VNA) - Las exportaciones vietnamitas de frutas y hortalizas superaron los 9,2 mil millones de dólares en los primeros 11 meses de 2026, un 18,6% más que en el mismo período de 2025, y se acercan a la meta de 10 mil millones para todo el año. Este crecimiento plantea la necesidad de seguir mejorando la calidad, estandarizar las zonas de cultivo y diversificar los mercados.



Dang Phuc Nguyen, secretario general de la Asociación de Frutas y Hortalizas de Vietnam, informó que las exportaciones de noviembre se estimaron en 913,18 millones de dólares, un 9,96% menos que el mes anterior, pero un 30,2% más que en igual período de 2025. Por su parte, las importaciones sumaron cerca de 3,3 mil millones de dólares, un aumento interanual del 32,1%, lo que permitió al sector registrar un superávit comercial superior a los 5,9 mil millones de dólares.



China continúa siendo el principal mercado, con exportaciones superiores a los 5,4 mil millones de dólares en los primeros 10 meses del año, un 20% más que en el mismo período de 2025. Le siguen Estados Unidos y Japón, con más de 556 millones y 294 millones de dólares, respectivamente.

El durían para la exportación (Foto: VNA)

Por productos, el durián encabeza las exportaciones. En los primeros nueve meses de 2026, las ventas de esta fruta superaron los 3,45 mil millones de dólares, de los cuales unos 3,3 mil millones correspondieron al mercado chino. En 2025, el durián generó casi 3,86 mil millones de dólares, equivalentes al 45,1% de las exportaciones totales de frutas y hortalizas. Actualmente, 28 países importan durián fresco de Vietnam y más de 20 adquieren el producto congelado.



El plátano también presenta un importante potencial. Sus exportaciones alcanzaron cerca de 310 millones de dólares en los primeros nueve meses de 2026, mientras que la superficie de cultivo en Vietnam ronda las 163.000 hectáreas. Según las empresas del sector, si se logra estandarizar entre el 15% y el 30% de esta superficie, las ventas al exterior podrían alcanzar entre mil y dos mil millones de dólares anuales.



El cumplimiento de los requisitos de trazabilidad, así como la obtención de códigos para las zonas de cultivo y las instalaciones de envasado, resulta fundamental para mantener el acceso a los mercados del durián. Al 2 de noviembre de 2026, Vietnam contaba con 1.577 códigos de zonas de cultivo y 274 de instalaciones de envasado autorizados, que abarcaban cerca de 47.000 hectáreas y una producción estimada de 1,17 millones de toneladas.



El Departamento de Producción Agrícola y Protección Fitosanitaria ha solicitado a la Administración General de Aduanas de China (GACC) la aprobación de otros 576 códigos de zonas de cultivo y 303 de instalaciones de envasado. También ha remitido los resultados de las medidas correctivas aplicadas a otras 86 zonas de cultivo y 83 instalaciones de envasado.



No obstante, el sector aún enfrenta dificultades relacionadas con la producción a pequeña escala, los débiles vínculos entre los productores, la dependencia del mercado chino y la creciente competencia de Tailandia, Malasia y Filipinas. La expansión desordenada de los cultivos, la plantación en terrenos poco adecuados y las plagas y enfermedades también afectan a la calidad y elevan los costos de producción.



En la provincia de Dong Thap, las autoridades están elaborando un mapa de riesgo de contaminación por cadmio a partir de estudios realizados en 1.724 puntos y 8.620 huertos de durián. Los resultados iniciales apuntan al potencial de combinar fertilizantes con bajo contenido de cadmio con abonos orgánicos, productos biológicos y biocarbón.



El Departamento de Producción Agrícola y Protección Fitosanitaria ha pedido a las localidades revisar las superficies cultivadas y desarrollar zonas de producción concentradas, junto con inversiones en infraestructura, envasado y procesamiento, para cumplir los requisitos de los mercados importadores.



A largo plazo, el sector deberá avanzar hacia una producción sostenible, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y diversificar los mercados de exportación para aumentar el valor y la competitividad de las frutas y hortalizas vietnamitas./.