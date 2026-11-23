Hanoi (VNA) - La reclasificación de Vietnam por FTSE Russell como mercado emergente secundario abre nuevas oportunidades para atraer capital internacional, mejorar la liquidez y elevar el posicionamiento del mercado.



Sin embargo, dos meses después, los flujos de inversión extranjera aún no han revertido su tendencia, lo que exige mejorar la calidad del mercado para materializar las expectativas generadas.



El 21 de septiembre de 2026, el mercado bursátil vietnamita fue reclasificado por FTSE Russell de mercado frontera a mercado emergente secundario, un hito alcanzado tras años de reformas en los mecanismos de negociación y eliminación de barreras para los inversores extranjeros.



Se esperaba que este cambio atrajera más fondos internacionales, aumentara la liquidez y ampliara la base de inversores. Sin embargo, los flujos de capital no se han dirigido automáticamente hacia el mercado.



En los diez primeros meses de 2026, los inversores extranjeros mantuvieron una tendencia de ventas netas. Solo en octubre, estas operaciones en la Bolsa de Valores de Ciudad Ho Chi Minh (HOSE) alcanzaron los 24 billones de dongs (924 millones de dólares), la cifra más elevada desde principios de año. En ese mismo mes, el índice VN-Index cerró en 1.741,62 puntos, un 1,53% menos que al cierre del mes anterior.



En noviembre, el mercado continuó bajo presión correctiva. Aunque se registraron algunas sesiones de compras netas, la tendencia general de retirada de capital extranjero aún no se ha revertido.



Tran Thi Khanh Hien, directora de Investigación de la Sociedad Anónima de Valores MB (MBS), señaló que la mayor parte de los flujos de inversión vinculados a la reclasificación de FTSE Russell se desembolsará durante el segundo semestre de 2027. Las perspectivas podrían mejorar cuando disminuyan los factores externos desfavorables, las políticas nacionales surtan efecto y se materialicen las inversiones previstas.



Según el doctor Vo Tri Thanh, director del Instituto de Investigación Estratégica sobre Marcas y Competitividad, la dimensión y la calidad de las empresas cotizadas siguen siendo limitaciones del mercado vietnamita.



Durante los últimos siete u ocho años, el número de compañías cotizadas en HOSE se ha mantenido entre 600 y 700, sin reflejar plenamente el redimensionamiento de la economía. Esto ha provocado que el VN-Index dependa en determinados momentos de la evolución de unas pocas acciones de gran capitalización. Por ello, es necesario mejorar la calidad empresarial para atraer inversiones a largo plazo.



Por su parte, Tran Thi Khanh Hien destacó que algunas empresas cotizadas han defraudado las expectativas de los inversores en los últimos dos años.



Consideró necesario establecer normas más estrictas sobre divulgación de información y gobierno corporativo, a fin de consolidar la confianza, atraer nuevos capitales y retener a los inversores actuales.



Pham Thi Thuy Linh, jefa del Departamento de Desarrollo del Mercado de Valores de la Comisión Estatal de Valores, informó que las autoridades y los operadores del mercado mantienen reuniones mensuales con las organizaciones de clasificación y los grandes inversores institucionales para resolver dificultades. Estas entidades evalúan tanto las políticas aprobadas como su aplicación efectiva.



Entre los avances destaca la incorporación al marco normativo del mecanismo de negociación sin depósito previo de fondos (Non-Prefunding, NPF), así como la posibilidad de operar a través de sociedades de valores globales conforme a las prácticas internacionales.



El Banco Estatal de Vietnam ha simplificado los procedimientos para abrir cuentas de inversión indirecta, eliminando requisitos que prolongaban los trámites, como la legalización consular. Actualmente, los inversores pueden abrir cuentas de negociación bursátil en un día.



Respecto al mecanismo de entidad de contrapartida central (CCP), Pham Thi Thuy Linh afirmó que el sistema ya cumple los requisitos y cuenta con el marco jurídico correspondiente.



La Comisión Estatal de Valores examina las solicitudes de las sociedades de valores y los bancos custodios para obtener los certificados de actividad de compensación y liquidación. Se prevé que el mecanismo entre en funcionamiento el próximo año.



Las autoridades preparan una propuesta para ampliar los límites a la participación extranjera en el capital de las empresas, mediante la modificación del Decreto No. 155/2020/ND-CP, que desarrolla determinadas disposiciones de la Ley de Valores./.



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