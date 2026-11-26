Hanoi (VNA) - La 15.ª reunión del Comité Conjunto de Cooperación Económica y Comercial Vietnam-Reino Unido (JETCO) y la 4.ª reunión del Comité de Comercio en el marco del Tratado de Libre Comercio entre ambos países (UKVFTA) se celebraron este miércoles en Hanoi con el objetivo de promover los vínculos económicos y comerciales bilaterales.



Los encuentros, copresididos por el viceministro vietnamita de Industria y Comercio, Luong Hoang Thai, y el secretario de Estado de Comercio del Ministerio británico de Negocios, Innovación, Ciencia y Comercio, Anas Sarwar, permitieron a ambas partes revisar la cooperación bilateral, evaluar la aplicación de los mecanismos existentes y debatir asuntos de interés común. También definieron orientaciones y ámbitos de coordinación para aprovechar mejor el potencial de cooperación y aplicar eficazmente el UKVFTA, informó hoy el Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam.



En representación de la delegación vietnamita, el viceministro Luong Hoang Thai propuso que el Reino Unido siguiera coordinándose con Vietnam para resolver cuestiones relacionadas con el acceso al mercado de productos agrícolas y alimentarios, las nuevas medidas y las previstas para los productos siderúrgicos, así como los asuntos vinculados al Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM).



Las propuestas vietnamitas recibieron una respuesta positiva de la parte británica. Ambas delegaciones mostraron una actitud abierta y constructiva, así como su disposición a mantener el diálogo para aclarar las cuestiones pendientes y encontrar soluciones adecuadas que faciliten el comercio y protejan los intereses de las empresas de ambos países.



Asimismo, destacaron la importancia de mantener los intercambios entre los organismos especializados, reforzar la coordinación técnica y dar seguimiento a los asuntos abordados.



Por su parte, el Reino Unido planteó cuestiones de su interés, entre ellas el acceso al mercado para determinados productos agrícolas, asuntos relacionados con la salud y los productos farmacéuticos, y las oportunidades de cooperación para desarrollar el Centro Financiero Internacional de Vietnam (VIFC).



En respuesta a las solicitudes británicas de acceso al mercado vietnamita para la carne de vacuno, la de ovino y las manzanas frescas, Vietnam informó que las autoridades competentes están examinando los expedientes y realizando los análisis de riesgo fitosanitario conforme a la normativa nacional. También alentó a ambas partes a mantener una estrecha coordinación técnica para agilizar los procedimientos correspondientes.



En los ámbitos de la salud y los productos farmacéuticos, Vietnam informó sobre el proceso de revisión y perfeccionamiento del proyecto de decreto relativo a la gestión de cosméticos y tomó nota de las observaciones británicas para remitirlas a las autoridades competentes.



Ambas partes también intercambiaron opiniones sobre la posibilidad de mejorar el acceso a medicamentos innovadores, las políticas de reembolso de medicamentos, los programas de apoyo a los pacientes y la protección de la propiedad intelectual, en consonancia con la legislación vietnamita y sus compromisos internacionales.



Respecto al VIFC, Vietnam reafirmó su propósito de convertirlo en un nuevo motor de crecimiento y contribuir así a una mayor integración financiera internacional. El país valoró la experiencia y el interés del Reino Unido en los sectores bancario, de tecnología financiera (fintech), gestión financiera y finanzas verdes, e invitó a las instituciones financieras e inversores británicos a estudiar las oportunidades de participación en el Centro.



En el marco del programa, Luong Hoang Thai y Anas Sarwar firmaron una declaración conjunta. Asimismo, presenciaron la firma de un memorando de entendimiento sobre cooperación en materia de defensa comercial, suscrito por el director interino de la Autoridad de Defensa Comercial de Vietnam y el embajador británico en el país, así como la entrega de una guía sobre las bolsas de productos básicos por parte del diplomático británico al director de la Autoridad de Gestión y Desarrollo del Mercado Interno de Vietnam./

VNA