Phu Tho, Vietnam (VNA) - La firma de un contrato para exportar al Reino Unido el primer lote de pomelo de Bang Luan, comuna homónima de la provincia norvietnamita de Phu Tho, abre nuevas oportunidades para los productos agrícolas locales y contribuye a preservar y revalorizar esta variedad autóctona.



Actualmente, la comuna de Bang Luan cuenta con cerca de 780 hectáreas dedicadas al cultivo de pomelo, de las cuales más de 700 se encuentran en fase de producción, con un rendimiento anual estimado superior a las 10.000 toneladas.



Tras determinar que el cultivo de pomelo se adapta a las condiciones climáticas y edafológicas de la localidad, el Comité Popular de Bang Luan, en coordinación con la Subdirección de Cultivos y Protección Vegetal de la provincia de Phu Tho, puso en marcha el modelo «Producción de pomelo de Bang Luan orientada a la exportación».



El modelo se desarrolló entre diciembre de 2025 y noviembre de 2026, abarcó cinco hectáreas en seis aldeas y contó con la participación de 27 hogares agricultores. Cabe destacar que la Cooperativa de Pomelo de Bang Luan firmó un contrato con una empresa exportadora para enviar el producto al Reino Unido, lo que confirma el potencial, la calidad y la competitividad de esta fruta local en los mercados internacionales.



Do Minh Chinh, residente en la aldea de Thong Nhat, comuna de Bang Luan, señaló que su familia posee un huerto de pomelos de más de 40 años de antigüedad, que genera ingresos anuales de cientos de millones de dongs. A su juicio, la exportación del pomelo de Bang Luan al Reino Unido constituye una señal alentadora, que abre nuevas perspectivas y contribuye a aumentar el valor económico de esta fruta de especialidad.



Según Nguyen Song Toan, presidente del Comité Popular de Bang Luan, la localidad está centrando sus esfuerzos en desarrollar la economía agroforestal vinculada al ecoturismo experiencial y la economía circular. El objetivo es pasar de un modelo de producción agrícola convencional a otro que genere múltiples valores, con la población como eje central y las cooperativas y empresas como motores del desarrollo.



En el próximo período, la comuna intensificará la capacitación, la transferencia de avances científico-técnicos, la gestión de los códigos de las áreas de cultivo, el registro de los procesos productivos y la trazabilidad. Asimismo, mejorará la capacidad de preprocesamiento, conservación y envasado para cumplir los requisitos de los mercados de exportación.



Para 2030, Bang Luan aspira a consolidar 300 hectáreas de pomelo de especialidad certificadas conforme a la norma VietGAP, de las cuales 50 hectáreas contarán con certificación GlobalGAP.



El presidente del Consejo Popular de la provincia de Phu Tho, Bui Duc Hinh, afirmó que la ventaja competitiva del pomelo de Bang Luan no reside únicamente en su productividad y rentabilidad económica, sino también en su patrimonio genético autóctono, estrechamente vinculado a la historia, la cultura y las características del suelo local. Por ello, consideró que la ampliación de las zonas de cultivo debe ir acompañada de la conservación de los recursos genéticos, a fin de evitar la pérdida de su sabor característico.



También instó a estandarizar la gestión de los códigos de las áreas de cultivo, digitalizar los registros de producción y perfeccionar el sistema de trazabilidad. Asimismo, destacó la necesidad de proteger los árboles madre y los huertos centenarios de pomelo, fortalecer las cadenas de valor y mejorar la capacidad de gestión de las cooperativas.



Además de exportar fruta fresca, Bang Luan orienta su estrategia hacia el desarrollo de una economía circular vinculada al ecoturismo y al agroturismo experiencial, con el propósito de generar fuentes adicionales de ingresos y reforzar el valor de marca de sus productos agrícolas./.

VNA