Can Tho, Vietnam (VNA) - El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, instó al sector arrocero del país a acelerar la transición verde, aplicar la ciencia, la tecnología y la inteligencia artificial (IA), así como a construir y proteger la marca nacional del arroz, con el objetivo de promover un desarrollo sostenible y elevar su posición en los mercados internacionales.



El dirigente parlamentario dio tal manifestación durante su intervención en la ceremonia inaugural del II Festival Internacional del Sector Arrocero de Vietnam, celebrada anoche en la ciudad de Can Tho, en el Delta del Mekong.



El evento, organizado por el Comité Popular de Can Tho en coordinación con el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, tiene como objetivo reconocer los logros agrícolas, promover el patrimonio arrocero de Vietnam y reafirmar el papel del Delta del Mekong en el desarrollo de la industria arrocera y la garantía de la seguridad alimentaria mundial.



En la cita, Tran Thanh Man subrayó que la planta y el grano de arroz están estrechamente vinculados a la civilización del cultivo inundado y a la identidad cultural de Vietnam. El Delta del Mekong constituye uno de los principales graneros del país, contribuye a garantizar la seguridad alimentaria nacional y realiza aportaciones positivas al suministro mundial de alimentos.



Actualmente, Vietnam exporta numerosas variedades de arroz de alta calidad, aromático, especial y orgánico, y accede progresivamente a mercados con estándares cada vez más exigentes, informó, al reconocer las contribuciones de millones de agricultores, cooperativas, gestores, científicos y empresas al desarrollo del sector arrocero.



Asimismo, afirmó que el Partido y el Estado conceden especial importancia al desarrollo de la agricultura, los agricultores y las zonas rurales. Destacó también la orientación de pasar de la exportación de productos agrícolas a una de tecnología agrícola. Vietnam no solo debe exportar arroz, café o anacardos, sino también compartir con el mundo sus experiencias, modelos y tecnologías agrícolas para generar un mayor valor añadido.



El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, interviene en la cita. (Foto: VNA)



Ante los nuevos desafíos y exigencias, propuso que Can Tho impulse la transición verde y la adaptación al cambio climático mediante la agricultura circular, la digitalización y la aplicación de tecnologías científicas avanzadas e inteligencia artificial.



Estas soluciones deben contribuir a reducir los costos de producción, ahorrar recursos, proteger el medio ambiente y disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Paralelamente, es necesario seguir consolidando el modelo de cooperación entre el Estado, los agricultores, los científicos y las empresas, así como construir y proteger la marca del arroz vietnamita.



Tran Thanh Man valoró que el Festival constituye una oportunidad para vincular la agricultura con la cultura y el turismo, promover el comercio, ampliar los mercados de exportación e impulsar una cooperación integral a lo largo de toda la cadena de valor del arroz. También expresó su deseo de que los socios internacionales continúen compartiendo experiencias, transfiriendo tecnología e invirtiendo en el sector arrocero vietnamita.



Por su parte, el secretario del Comité del Partido en Can Tho, Do Thanh Binh, señaló que la ciudad espera que el Festival contribuya a fortalecer los vínculos entre las zonas de producción de materias primas, las empresas procesadoras, los distribuidores y los mercados; entre los científicos y las necesidades de la producción; así como entre los inversores y los proyectos con alto potencial.



Can Tho se compromete a mejorar el entorno de inversión, impulsar la reforma administrativa y desarrollar las infraestructuras y los recursos humanos. Asimismo, reforzará la coordinación en investigación, transferencia tecnológica, desarrollo de zonas de producción de materias primas, construcción de marca y ampliación de los mercados de consumo del arroz vietnamita./.