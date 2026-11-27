Hanoi (VNA) - Tras más de 220 días y noches de despliegue en 23 provincias y ciudades, Viettel completó la puesta en emisión de 1.337 estaciones base transceptoras (BTS), eliminando 1.856 puntos sin cobertura y llevando servicios de telecomunicaciones a unos 130.000 habitantes de zonas remotas y fronterizas, lo que contribuye a materializar el objetivo de construir un Vietnam digital integral.



La campaña de “cobertura móvil” en zonas sin señal de 2026 se ejecutó del 23 de marzo al 31 de octubre y constituyó una tarea política de especial trascendencia para el Grupo Militar de Industria y Telecomunicaciones de Vietnam (Viettel), destinada a garantizar que nadie se quede atrás en el proceso de transformación digital.



Según informó Vu Khanh Duy, subdirector general de la Corporación de Redes de Viettel (VTNet), aunque su escala es menor que la del programa de cobertura 5G, la campaña entrañó un grado de dificultad considerablemente superior, dado que la totalidad de las 1.337 estaciones se ubica en terrenos escarpados, con condiciones meteorológicas adversas y entornos de construcción complejos.



Viettel transitó de un método de despliegue convencional a una organización con carácter de “campaña”, bajo una dirección centralizada y unificada desde el Grupo hasta cada unidad y localidad. Cerca de 500 cuadros participaron en la gestión operativa y la resolución de obstáculos, movilizándose hasta 170 brigadas de construcción con alrededor de 1.700 trabajadores en los momentos de mayor intensidad.



Cabe destacar que la estrecha coordinación del Ministerio de Defensa, los órganos y unidades del Ejército, diversos ministerios y sectores, el Grupo de Electricidad de Vietnam (EVN) y las autoridades de las 23 provincias y ciudades involucradas permitió solventar los escollos relativos a los terrenos, el suministro eléctrico, el transporte y los trámites administrativos, creando condiciones propicias para acelerar el ritmo de ejecución.



Hasta el 31 de octubre de 2026, Viettel completó la puesta en funcionamiento de todas las 1.337 estaciones BTS, cubriendo 1.856 zonas sin señal -que comprenden 788 aldeas y caseríos, así como 1.068 grupos poblacionales de 50 o más habitantes-, superando en dos meses el cronograma aprobado por el Ministerio de Defensa.



En la aldea C5, comuna de Muong Nha, provincia de Dien Bien, para acceder al emplazamiento de la estación, el grupo de trabajo debió desplazarse en automóvil durante aproximadamente medio día desde el centro comunal y luego caminar más de 2 kilómetros por senderos forestales.



El jefe de la aldea, Thao A Di, relató que anteriormente los pobladores afrontaban severas dificultades para comunicarse, especialmente cuando requerían asistencia médica. Ahora que disponen de señal móvil, su familia está dispuesta a ceder gratuitamente a Viettel el terreno para la instalación permanente de la estación.



En la aldea de Khau Lang, comuna de Kien Thiet, provincia de Tuyen Quang, la nueva estación transmisora puesta en servicio el 29 de octubre permite a 125 ciudadanos pertenecientes a 31 hogares acceder a Internet, materiales educativos y servicios públicos en línea.



De acuerdo con Vu Khanh Duy, cada estación BTS no solo facilita las llamadas telefónicas y la conexión a Internet, sino que también abre nuevas oportunidades para el aprendizaje en línea, el acceso a los servicios sanitarios y administrativos, y garantiza las comunicaciones en situaciones de desastres naturales, rescate y salvamento.



La campaña es fruto de una preparación temprana, una organización flexible de las obras, el despliegue de cuadros experimentados en las áreas más difíciles y el aprovechamiento de la sinergia de todo el sistema. Constituye asimismo un significativo homenaje con motivo del 25.º aniversario de la fundación de VTNet (18 de diciembre de 2001-2026).



Desde los puntos sin cobertura en el mapa hasta las estaciones BTS erigidas en medio de las montañas y bosques, la trayectoria de los soldados de Viettel continúa reafirmando el espíritu de que, cuanto mayores son las dificultades, mayor es la determinación, en aras de llevar la conectividad digital a cada rincón del país./.

VNA