Nueva Delhi (VNA) - Vietnam participa en la 29 Cumbre Tecnológica de Bengaluru 2026 (BTS 2026), en el estado indio de Karnataka, con el objetivo de fortalecer los vínculos de cooperación con India en inteligencia artificial (IA), semiconductores, transformación digital e innovación.



La delegación vietnamita está encabezada por el embajador de Vietnam en India, Trinh Minh Manh.



El evento, que se celebra del 17 al 19 de noviembre bajo el lema “IA y más allá”, reúne a representantes de 65 países y de más de 30 estados y territorios de India. Se espera la participación de más de 25.000 delegados, 60.000 visitantes, más de 700 ponentes, alrededor de 1.800 expositores y más de 1.000 empresas emergentes tecnológicas.



Vietnam figura entre los socios de la Alianza Global para la Innovación (GIA) en esta edición, junto con Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Singapur, Reino Unido, Alemania y Australia.



La participación vietnamita ofrece oportunidades para conectar cadenas de suministro, intercambiar experiencias en la formación de especialistas en semiconductores e inteligencia artificial y promover inversiones conjuntas con empresas indias.



El embajador Trinh Minh Manh destacó que India es una de las principales potencias tecnológicas del mundo y que el estado de Karnataka y la ciudad de Bengaluru concentran aproximadamente el 40% de las exportaciones indias de software.

El embajador de Vietnam en India, Trinh Minh Manh, en el evento. (Fuente: VNA)





Asimismo, señaló que Bengaluru alberga numerosas empresas tecnológicas y compañías emergentes líderes, lo que crea condiciones favorables para ampliar la cooperación entre ambos países.



En un contexto en el que Vietnam considera la ciencia, la tecnología, la transformación digital y la innovación motores fundamentales de su desarrollo, el diplomático afirmó que India es un socio con amplias perspectivas de colaboración, tanto en el ámbito del hardware como del software.



Según el embajador, las empresas tecnológicas indias muestran mucho interés en el mercado de gran potencial de Vietnam.



Vineet Saraogi, director ejecutivo de Vineet XP Robotics India, expresó el deseo de su compañía de explorar oportunidades de cooperación en Vietnam, desde el establecimiento de operaciones comerciales hasta posibles inversiones en producción en el futuro. Según el empresario, Vietnam podría convertirse en un destino atractivo para las inversiones si se presentan oportunidades de colaboración adecuadas.



Con la inteligencia artificial como eje central, BTS 2026 aborda no solo los avances tecnológicos, sino también cuestiones relacionadas con la gobernanza, las infraestructuras digitales, la formación de recursos humanos y la competitividad global.



El programa incluye más de 120 sesiones distribuidas en 15 áreas temáticas, entre ellas tecnologías profundas (deep tech), semiconductores, centros de datos, ciberseguridad, movilidad ecológica, biotecnología, salud y economía circular.



Además de los intercambios especializados, la cumbre busca facilitar los contactos empresariales, atraer inversiones y promover la comercialización de soluciones tecnológicas.



La plataforma Future Makers continúa conectando el ecosistema de empresas emergentes de tecnologías profundas, mientras que el programa Product Launch 5.0 presenta nuevos productos e innovaciones. Paralelamente, la exposición Embedded World India muestra soluciones de tecnología integrada, microchips e Internet de las cosas con aplicaciones de inteligencia artificial.



En el marco del evento, tuvieron lugar diversas actividades de diálogo bilateral, encuentros empresariales y promoción de la cooperación internacional./.