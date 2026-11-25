Hanoi (VNA)- El 11.º Foro de Comercio Nuclear de Asia, que se lleva a cabo en Hanoi los días 25 y 26 de noviembre, constituye una oportunidad para que Vietnam fortalezca la conectividad con socios internacionales, acceda a experiencias y tecnologías avanzadas e impulse la cooperación vinculada al fortalecimiento de las capacidades nacionales, sentando así las bases para el desarrollo seguro y sostenible de la energía nuclear.



Al intervenir hoy en la inauguración del foro, el viceministro de Ciencia y Tecnología de Vietnam Le Xuan Dinh señaló que Vietnam acoge con satisfacción la cooperación a largo plazo con socios internacionales en materia de acceso a tecnologías, formación de recursos humanos, fortalecimiento de las capacidades de gestión de proyectos y desarrollo de cadenas de suministro fiables.



Gracias a sus bajas emisiones de carbono, la energía nuclear puede complementar las energías renovables, reforzar la estabilidad del sistema eléctrico y contribuir al desarrollo económico a largo plazo, argumentó.



Vietnam considera el desarrollo de la energía nuclear una opción estratégica a largo plazo y está intensificando los preparativos para el proyecto de energía nuclear de Ninh Thuan, afirmó.



Los proyectos contribuirán a diversificar la estructura energética nacional, fortalecer la seguridad energética, respaldar el compromiso de lograr cero emisiones netas en 2050 y sentar las bases para un programa nacional de energía nuclear, subrayó.

El viceministro de Ciencia y Tecnología de Vietnam Le Xuan Dinh habla en el foro. (Fuente:sggp.org.vn)





Junto con la garantía de la capacidad y la independencia del organismo regulador, el desarrollo de una sólida base científica y tecnológica nacional, la transferencia eficaz de tecnología y la incorporación gradual de las empresas vietnamitas a la cadena de suministro nuclear son factores esenciales para fortalecer las capacidades nacionales y garantizar la sostenibilidad a largo plazo del programa, detalló.



A su vez, Tran Chi Thanh, director del Instituto de Energía Atómica de Vietnam, dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología, informó que el desarrollo de los recursos humanos y el acceso a tecnologías avanzadas, que han aprobado y han cumplido los más altos requisitos de seguridad nuclear son factores importantes para el programa de energía nuclear del país.



El fortalecimiento del intercambio y la puesta en común de experiencias con otros países, especialmente los de Asia, contribuirá a mejorar las capacidades nacionales e impulsar la implementación eficaz del programa de energía nuclear, remarcó.



Mientras Nguyen Thanh Binh, subjefe de la Junta de Preparación de Inversiones del Proyecto de la Central Nuclear de Ninh Thuan 2, consideró que aumentar la tasa de localización no solo tiene como objetivo crear empleo, sino también desarrollar capacidades industriales que puedan seguir creciendo una vez que la central nuclear entre en funcionamiento.



Esto también representa una oportunidad para que las empresas vietnamitas fortalezcan sus capacidades tecnológicas, perfeccionen sus sistemas de garantía de calidad y se incorporen gradualmente a las cadenas de suministro nuclear regionales y mundiales, apuntó.



En cuanto a los preparativos de la infraestructura nacional para la energía nuclear, Tran Bich Ngoc, subjefa del Departamento de Seguridad Radiológica y Nuclear, dependiente del mencionado Ministerio, comunicó que los resultados de la evaluación realizada por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), que incluye 38 recomendaciones, 13 sugerencias y dos buenas prácticas, se consideran una de las bases importantes para que Vietnam determine las tareas prioritarias destinadas a elaborar el Plan Maestro Nacional para el Desarrollo de la Infraestructura de Energía Nuclear hasta 2035./.