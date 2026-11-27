Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – Las obras del sistema de cable submarino Vietnam–Tailandia–Singapur (VTS) comenzaron oficialmente este 26 de noviembre, durante una ceremonia celebrada en la comuna de Ho Tram, cerca de Ciudad Ho Chi Minh, con la participación de Tran Luu Quang, miembro del Buró Político, secretario del Comité municipal del Partido.



El proyecto está a cargo del consorcio VTS, codirigido por el Grupo Militar de Industria y Telecomunicaciones (Viettel) de Vietnam y la empresa singapurense Singtel. Se trata del primer sistema internacional de cable submarino promovido y controlado por una empresa vietnamita, y contará con la mayor capacidad y calidad de transmisión entre las rutas submarinas que conectan Vietnam con Singapur.



El cable VTS tendrá una longitud aproximada de 2.500 kilómetros y una capacidad de diseño de 600 Tbps. Está previsto que su construcción finalice y entre en operación comercial en el cuarto trimestre de 2030. El tramo directo entre Vietnam y Singapur tendrá unos 1.200 kilómetros de longitud y una capacidad de 240 Tbps, equivalente aproximadamente a 2,5 veces la capacidad conjunta de todos los sistemas de cable submarino internacional que operan actualmente en Vietnam.



El sistema contará con ocho pares de fibras ópticas y utilizará tecnología de multiplexación por división de longitud de onda (WDM) de última generación, junto con una arquitectura de cable abierta. Se prevé que alcance una latencia de ida y vuelta de apenas 12 milisegundos, dos veces más rápida que el promedio actual.



Todo el cable quedará enterrado bajo el lecho marino, mientras que el tramo principal se instalará a una profundidad de hasta tres metros para reducir al mínimo los riesgos de daños provocados por las actividades pesqueras o el anclaje de embarcaciones. La estación de aterrizaje del sistema estará situada en Ciudad Ho Chi Minh.

El teniente general Tao Duc Thang, presidente y director general de Viettel, presenta el modelo del proyecto a los delegados. Foto: VNA

Durante la ceremonia, el teniente general Tao Duc Thang, presidente y director general de Viettel, afirmó que el proyecto representa un paso decisivo en la evolución de la empresa, que pasa de participar en inversiones en infraestructura a desarrollar de forma proactiva sus propias redes de conectividad.



Dijo que la iniciativa también contribuirá a garantizar la seguridad de la infraestructura de conexión internacional. Asimismo, señaló que Viettel aspira a poner en servicio otros cinco sistemas internacionales de cable submarino para 2030, asumir el control de al menos dos de ellos y elevar a 10 el número total de sistemas en los que participa.



Por su parte, el viceministro de Ciencia y Tecnología, Pham Duc Long, señaló que la demanda de ancho de banda internacional en Vietnam aumenta a un ritmo medio del 24% anual y se duplica cada cuatro años. Ante esta tendencia, consideró que la iniciativa de Viettel de desarrollar un sistema de cable submarino bajo control vietnamita responde a una necesidad urgente y llega en el momento oportuno.



El funcionario destacó tres beneficios estratégicos del proyecto: reforzar la autonomía nacional en infraestructura digital, mejorar la seguridad de las conexiones internacionales mediante la incorporación de una nueva ruta hacia el sur e impulsar el desarrollo de la economía de datos, al tiempo que se fortalece la posición de Vietnam en la región.



Truong Minh Huy Vu, vicepresidente del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh, destacó que la estación de aterrizaje dotará a la ciudad de una nueva puerta de enlace de datos con conexión directa a Singapur, uno de los principales centros regionales de telecomunicaciones, datos y finanzas. Esta infraestructura contribuirá a impulsar las aspiraciones de la urbe de consolidarse como centro financiero internacional, nodo de datos y polo de economía digital, además de aumentar su atractivo para los inversores extranjeros.



El proyecto también pone de manifiesto la capacidad de las empresas vietnamitas para dominar tecnologías estratégicas, en línea con la Resolución N.º 57-NQ/TW del Buró Político, que establece orientaciones para impulsar el desarrollo científico y tecnológico, la innovación y la transformación digital nacional.



El consorcio VTS está integrado por Viettel y Singtel como empresas coimpulsoras, junto con la compañía tailandesa AIS y las vietnamitas VNPT, FPT Telecom y Viettel IDC. La corporación japonesa NEC y la singapurense ASEAN Cableship participan como contratistas encargados de la construcción./.