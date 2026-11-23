Can Tho, Vietnam (VNA) – La Asociación de la Industria Arrocera de Vietnam (VIETRISA) presentó hoy la marca colectiva “Arroz verde de bajas emisiones” y ViRiCert, una herramienta digital para supervisar y evaluar los procesos de cultivo, durante un seminario sobre el futuro del arroz verde celebrado en la ciudad sureña de Can Tho.



El evento, titulado “El futuro del arroz verde: ciencia, tecnología, digitalización y soluciones de bajas emisiones”, fue organizado por el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, en coordinación con el Comité Popular de Can Tho y organizaciones internacionales.



Según Le Thanh Tung, presidente de VIETRISA, la marca y la herramienta permitirán vincular la producción de arroz de alta calidad y bajas emisiones con el mercado, y reforzar la confianza en el arroz verde vietnamita. Su valor se basa en la calidad, la trazabilidad del origen y el cumplimiento de los procesos de producción, desde el cultivo hasta el procesamiento y la comercialización.



Como titular de la marca, VIETRISA será responsable de gestionar y preservar su reputación. Las entidades autorizadas a utilizarla deberán garantizar la calidad, ofrecer información veraz y cumplir el reglamento correspondiente.



ViRiCert, desarrollada por VIETRISA en colaboración con el Instituto Internacional de Investigación sobre el Arroz (IRRI), permite registrar y evaluar el cumplimiento de los procedimientos de cultivo establecidos en el Proyecto de desarrollo sostenible de un millón de hectáreas de arroz especializado de alta calidad y bajas emisiones, asociado al crecimiento verde en el delta del Mekong hasta 2030. Sus resultados servirán para evaluar la concesión del derecho de uso de la marca y ayudar a los productores a detectar aspectos que necesitan mejorar.



Le Thanh Tung subrayó que la sostenibilidad del modelo depende de que los agricultores obtengan beneficios económicos y cuenten con vínculos comerciales estables. Para ello, las empresas deben mantener relaciones a largo plazo con las zonas productoras, colaborar con las cooperativas y compartir los beneficios con los arroceros.



También consideró necesario reforzar la capacidad de gestión, registro de datos y trazabilidad de las cooperativas, así como trasladar las soluciones técnicas de los centros de investigación y los socios internacionales al campo.



La marca colectiva recibió en septiembre de 2026 el certificado de registro expedido a VIETRISA por la Oficina Nacional de Propiedad Intelectual, dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología.



Al presentar el mensaje “Visión del arroz verde 2026-2050”, Cao Duc Phat, presidente del Consejo de Administración del IRRI, señaló que el sector arrocero vietnamita afronta desafíos como la reducción de los recursos para su desarrollo y los efectos cada vez más visibles del cambio climático. Los resultados iniciales del Proyecto del millón de hectáreas muestran que la producción de arroz de alta calidad y bajas emisiones permite aprovechar mejor la tierra, el agua y los insumos agrícolas, elevar los ingresos de los agricultores y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Virender Kumar, director de Investigación del Instituto Internacional de Investigación del Arroz habla en la cita (Fuente: VNA)



De cara a 2050, el sector aspira a un desarrollo moderno y sostenible, con alta competitividad y capacidad de adaptación al cambio climático. Para alcanzar este objetivo, Cao Duc Phat propuso cuatro prioridades: organizar la producción según la demanda del mercado, con zonas de cultivo que cumplan los estándares de calidad, reducción de emisiones y trazabilidad; impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación para resolver problemas específicos de cada región; perfeccionar las políticas y movilizar recursos para la transición, mediante inversiones en infraestructura, crédito y financiación climática; y fortalecer la capacidad de ejecución, consolidando las cooperativas y facilitando el acceso de agricultores y empresas a conocimientos, tecnologías e información.



Según el funcionario, hasta 2030, el Proyecto del millón de hectáreas deberá sentar las bases para ampliar la producción de arroz de alta calidad y bajas emisiones, evaluar los modelos piloto y perfeccionar las políticas para extender su aplicación tanto en el delta del Mekong como en otras regiones del país./.