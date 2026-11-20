Lang Son, Vietnam (VNA) – Las autoridades de la provincia norvietnamita de Lang Son entregaron hoy al GrupoT&T el contrato para desarrollar un proyecto urbanístico en la zona sur de la ciudad de Lang Son, así como los certificados de registro de inversión para la construcción de los parques eólicos Van Lang 1 y Loc Binh 3.



La inversión total de los tres proyectos superará unos 423 millones de dólares, de los cuales unos 245 millones de dólares se destinarán a las dos centrales eólicas.



Ha Manh Cuong, subdirector del Departamento provincial de Finanzas, informó que la Sociedad Anónima de Inversión y Desarrollo Energético de Gia Lai, filial del Grupo T&T, será la encargada de ejecutar ambos proyectos de energía eólica.



El parque eólico Van Lang 1 tendrá una capacidad instalada de 80 MW y contará con 16 aerogeneradores distribuidos en las comunas de Na Sam, Hoang Van Thu, Thuy Hung y Dong Dang. Se prevé que entre en operación comercial en el cuarto trimestre de 2027.



Acto de entrega a las unidades del contrato para desarrollar un proyecto urbanístico en la zona sur de la ciudad de Lang Son, así como los certificados de registro de inversión. (Foto: VNA)



Por su parte, el parque eólico Loc Binh 3 tendrá una capacidad de 60 MW y estará equipado con 12 aerogeneradores en las comunas de Loi Bac, Khuat Xa, Dinh Lap y Chau Son. Su entrada en funcionamiento está prevista para el primer trimestre de 2028.



Ambos proyectos tienen como objetivo suministrar energía limpia y estable a la red eléctrica nacional, contribuyendo a garantizar la seguridad energética y a fomentar el desarrollo económico de la localidad.



En cuanto al proyecto urbanístico, ubicado en el barrio de Dong Kinh, este abarcará una superficie de aproximadamente 50,39 hectáreas, con una inversión estimada de cerca de 4,745 billones de dongs. Según Nguyen Duy Dong, subdirector del Departamento provincial de Construcción, la empresa de Desarrollo Inmobiliario de Mong Cai, perteneciente al Grupo T&T, será la promotora del proyecto.



El plan contempla la construcción de viviendas adosadas, villas, inmuebles comerciales y edificios de uso mixto, además de más de 1.500 viviendas sociales y cerca de 200 parcelas destinadas al reasentamiento. También se reservarán terrenos para instalaciones educativas, culturales, sanitarias y comerciales.



La iniciativa busca ampliar el espacio urbano de Lang Son mediante el desarrollo de un sistema integrado de infraestructuras técnicas y sociales, mejorar las condiciones de vida de la población e impulsar el comercio, los servicios, la generación de empleo y los ingresos presupuestarios.



Dinh Huu Hoc, vicepresidente permanente del Comité Popular provincial, reafirmó el compromiso de las autoridades locales de facilitar la ejecución de los proyectos e instó a los departamentos competentes a agilizar los procedimientos administrativos, resolver las dificultades que surjan durante su implementación y elevar al Comité Popular provincial aquellos asuntos que excedan sus atribuciones.



Hasta la fecha, Lang Son ha aprobado las políticas de inversión y seleccionado a los inversores para siete proyectos de energía eólica, con una capacidad instalada conjunta de 470 MW./.