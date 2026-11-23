Hanoi (VNA) - Un total de 20 empresas y mujeres líderes empresariales destacadas recibieron el premio UN Women WEPs Awards 2026 por sus compromisos e iniciativas concretas para promover la igualdad de género en el lugar de trabajo, el mercado y la comunidad.

Tal información se dio a conocer hoy durante una ceremonia de reconocimiento de dicho premio, llevada a cabo en el marco del Foro Empresarial "La igualdad es prosperidad: las empresas crean valor sostenible".

La actividad se enmarca en el proyecto "Fortalecimiento del empoderamiento económico de las mujeres mediante el apoyo a las empresas para acceder a los mercados y la promoción de la igualdad de género" (WE RISE Together), financiado por el Gobierno de Australia a través de la Asociación Mekong-Australia e implementado por ONU Mujeres en coordinación con el Consejo de Empresarias de Vietnam (VWEC).

Las iniciativas galardonadas este año abarcan seis categorías principales: liderazgo comprometido con la práctica de la igualdad de género, igualdad de género en el lugar de trabajo, igualdad de género en el mercado, igualdad de género mediante la participación comunitaria y las alianzas, compras inclusivas, y aplicación de la tecnología y la inteligencia artificial (IA) en favor de la igualdad de género.

Asimismo, los premios reconocen los esfuerzos del bloque de las pequeñas y medianas empresas, así como los avances en materia de transparencia y presentación de informes.

Al intervenir en la ceremonia, Hoang Quang Phong, vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Vietnam (VCCI), señaló que el reconocimiento UN Women WEPs Awards ha contribuido a cambiar la perspectiva de numerosas empresas, sobre todo la igualdad de género ha dejado de ser una mera responsabilidad social para convertirse en parte de su estrategia de negocios.

El representante de la VCCI expresó su deseo de que la comunidad empresarial siga desarrollando modelos de buenas prácticas que puedan medirse y replicarse, a fin de que la igualdad de género se convierta en una ventaja competitiva interna de las empresas vietnamitas.

Por su parte, Caroline T. Nyamayemombe, representante en jefa de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres) en Vietnam, comentó que cuando la igualdad de género se integra en la estrategia de negocios -con el respaldo del compromiso de la dirección, mecanismos adecuados, inversión y rendición de cuentas-, permite a las empresas atraer talento, mejorar la gobernanza, ampliar mercados y fortalecer las cadenas de suministro.

Este es precisamente el camino que los Principios para el Empoderamiento de las Mujeres (WEPs) abren a las empresas para transformar sus compromisos en valor para el desarrollo sostenible, puntualizó.

Hasta la fecha, 296 empresas en Vietnam y 13.561 en todo el mundo se han comprometido a aplicar los Principios para el Empoderamiento de las Mujeres (WEPs).

La lista de las 20 personas y entidades galardonadas en 2026 incluye a representantes destacados de diversos sectores, especialmente la Corporación de Aerolíneas de Vietnam, el Banco Comercial por Acciones de Inversión y Desarrollo de Vietnam (BIDV), la filial de Samsung en la provincia de Thai Nguyen (Samsung Electronics Vietnam Thai Nguyen), entre otros.

Según el comité organizador, las empresas e iniciativas que obtuvieron los máximos galardones a nivel nacional seguirán siendo consideradas para los Premios WEPs de Asia-Pacífico 2026, cuyos resultados se darán a conocer en una ceremonia virtual de entrega de premios prevista para el próximo 1 de diciembre. Esta es una oportunidad para presentar y difundir más ampliamente en la región los modelos de buenas prácticas de Vietnam./.