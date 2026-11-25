Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Las sucesivas rebajas de los precios de los combustibles permiten a las empresas reducir los costos de producción, transporte y distribución, lo que abre margen para abaratar los productos y contribuir a la estabilización del mercado.



Los precios comienzan a moderarse



En algunos mercados tradicionales de Ciudad Ho Chi Minh, los precios de numerosas verduras y hortalizas se han estabilizado y muestran una ligera tendencia a la baja. Según Tran Khanh Ha, residente en el barrio de Tan My, productos como las espinacas de agua y otras verduras de hoja han bajado entre 2.000 y 5.000 dongs por kilogramo respecto al período de mayores precios de los combustibles.



Tran Thi Dung, comerciante del mercado de Phuoc Long, explicó que los precios también dependen de los costos de adquisición, la mano de obra y la oferta. La reducción del precio de los combustibles ha contribuido a estabilizar los costos, aunque el poder adquisitivo todavía no se ha recuperado plenamente.



En las cadenas minoristas, el impacto es menos inmediato debido a los contratos de suministro a largo plazo. No obstante, la reducción de los gastos de distribución permite ampliar las promociones y los descuentos.



Le Quoc Thong, director del supermercado WinMart Thao Dien, informó que durante noviembre la cadena ha lanzado promociones para más de 1.000 productos esenciales, además de programas de acumulación de puntos y descuentos en productos cárnicos MeatDeli y verduras WinEco, como parte de las iniciativas de estímulo al consumo de la ciudad.



Según datos de los ministerios de Industria y Comercio y de Finanzas, hasta el 24 de noviembre, frente a los máximos registrados en 2026, la gasolina E5 RON92 había bajado 11.538 dongs por litro (38,3%) y la E10 RON95-III, 14.740 dongs por litro (43,6%). El diésel registró una caída de 18.441 dongs por litro (41,2%).



Ly Kim Chi, presidenta de la Asociación de Alimentos de Ciudad Ho Chi Minh, señaló que el abaratamiento de los combustibles reduce los gastos de transporte y distribución y alivia la presión sobre los costos de las empresas alimentarias, desde la adquisición de materias primas hasta el procesamiento y la entrega.



Durante el período de encarecimiento de los insumos, muchas empresas evitaron trasladar íntegramente los aumentos a los consumidores para mantener su competitividad. La actual reducción de los precios de los combustibles les ofrece ahora margen para revisar sus costos y ofrecer productos a precios más asequibles.



Las empresas revisan sus costos



Algunas compañías ya han comenzado a adoptar medidas. Truong Chi Thien, director general de la sociedad anónima de alimentos Vinh Thanh Dat, afirmó que la caída de los precios de los combustibles facilita las negociaciones con los proveedores de materias primas.



Aunque el combustible representa una proporción reducida del costo de producción de los huevos, sus fluctuaciones suelen repercutir en los precios de los insumos. Varios proveedores ya han aceptado reducir sus tarifas, lo que permitirá a la empresa ahorrar costos. Vinh Thanh Dat prevé proponer al Departamento municipal de Finanzas una rebaja de 1.000 dongs por bandeja en los precios de los huevos de gallina y de pato incluidos en el programa de estabilización del mercado.



Por su parte, WinMart y WinMart+, con más de 5.000 establecimientos, aprovechan su volumen de compras para negociar mejores condiciones con los proveedores. Aunque todavía no se han producido rebajas generalizadas, la cadena busca reducir los costos y trasladar los beneficios a los consumidores.



Le Quoc Thong consideró que las políticas estatales de reducción de los precios de los combustibles, la electricidad y los impuestos sobre los insumos también facilitarán la producción y la distribución.



Ly Kim Chi subrayó que los ajustes deben basarse en los costos reales y la evolución de cada grupo de materias primas. En un contexto de demanda todavía débil, revisar los costos y trasladar parte de los ahorros a los consumidores contribuirá a estimular el consumo, mejorar la competitividad empresarial y estabilizar el mercado./.

VNA