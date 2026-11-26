Hanoi (VNA) - El Buró Político del Comité Central (CC) del Partido Comunista de Vietnam aprobó la propuesta de establecer la Zona Económica Especial de Van Phong, en la provincia de Khanh Hoa, y aplicar los mecanismos e incentivos preferenciales al máximo nivel permitido.



La decisión figura en la Conclusión No. 128-KL/TW, del 20 de noviembre de 2026, firmada por Tran Cam Tu, miembro del Buró Político y miembro permanente del Secretariado del CC, tras la reunión celebrada el día 13 de este mes.



La nueva zona podrá beneficiarse de los incentivos más favorables concedidos a la Zona Económica de Dung Quat, en la provincia de Quang Ngai, así como de las políticas preferenciales previstas en la Ley de Desarrollo Urbano.



El Buró Político encomendó al Comité partidista del Gobierno coordinar con las autoridades de Khanh Hoa y los organismos centrales para completar el proyecto, definiendo claramente el papel estratégico de Van Phong, sus ventajas competitivas y su contribución a la estrategia nacional de desarrollo marítimo, logística y creación de nuevos polos de crecimiento.



El proyecto deberá establecer un modelo de gestión eficaz, con procedimientos ágiles, supervisión rigurosa y una amplia descentralización vinculada al control del poder. También tendrá que perfeccionar los mecanismos para atraer inversores estratégicos y desarrollar una zona con competitividad internacional que contribuya al crecimiento de la economía marítima y al desarrollo socioeconómico nacional y regional.



Asimismo, se exigió evaluar cuidadosamente la disponibilidad de recursos, el calendario de ejecución y la eficiencia socioeconómica, garantizando que el desarrollo esté vinculado con la defensa y la seguridad, la protección ambiental, la preservación cultural y la mejora de las condiciones de vida de la población.



El Buró Político pidió a las autoridades de Khanh Hoa acelerar la implementación de las tareas, informar ampliamente sobre los objetivos y beneficios de la iniciativa y garantizar la transparencia de las políticas, especialmente en los asuntos que afecten directamente los derechos y el bienestar de los ciudadanos. Las cuestiones que excedan sus competencias deberán remitirse oportunamente a las autoridades centrales./.

VNA