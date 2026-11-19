Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - El Centro Financiero Internacional de Vietnam en Ciudad Ho Chi Minh (VIFC-HCMC) aspira a convertirse en un importante centro de conexión entre los flujos de capital regionales y las oportunidades de inversión en la economía real, en lugar de competir directamente con los centros financieros consolidados.



Esta visión se presentó en un seminario de promoción del VIFC-HCMC celebrado en Singapur, en el marco del Festival FinTech de Singapur 2026.



Según el profesor asociado y doctor Nguyen Huu Huan, vicepresidente de la Autoridad Ejecutiva del VIFC-HCMC, el capital internacional desempeña un papel importante para alcanzar el objetivo de Vietnam de lograr un crecimiento económico de dos dígitos. Las enormes necesidades de inversión en infraestructuras de transporte, energía y transición verde exigen diversificar los canales de movilización de capital y estrechar los vínculos entre los inversores internacionales y los proyectos y oportunidades de inversión nacionales.



En respuesta a estas necesidades, el VIFC-HCMC ha identificado como prioridad el desarrollo de una amplia gama de productos financieros, entre ellos fondos de inversión, mercados internacionales de bonos, tecnologías financieras (fintech) vinculadas a un mecanismo de pruebas controladas (sandbox regulatorio) y bolsas de materias primas.



Los servicios financieros especializados, como la financiación marítima, la financiación aeronáutica y las finanzas verdes, también forman parte de su estrategia de desarrollo, con el propósito de ampliar la oferta de servicios y atraer flujos de capital especializados.



Para atraer a instituciones financieras internacionales, el VIFC-HCMC busca establecer un entorno operativo con mecanismos flexibles, incentivos fiscales y procedimientos simplificados para la aprobación de inversiones. Al mismo tiempo, la integración de los mercados financieros tradicionales con los modelos financieros modernos debe ir acompañada de una gobernanza sólida, transparencia y gestión de riesgos, sentando así las bases para que el capital internacional participe en el mercado de forma segura y eficaz.



Nguyen Thanh Tuyen, fundadora y directora ejecutiva de Silver Lion Enterprise Impact (SLEI), con sede en Singapur, destacó el potencial de conectar los recursos financieros regionales con sectores capaces de generar valor a largo plazo en Vietnam.



Según señaló, las tecnologías profundas, la transición verde, las infraestructuras marítimas y la aviación son sectores que ofrecen amplias oportunidades de cooperación e inversión. El VIFC-HCMC podría actuar como puente para canalizar capital hacia la producción, las actividades empresariales y el desarrollo de la economía real.



Un enfoque flexible basado en la creación conjunta entre los socios generaría mayor valor que centrarse exclusivamente en las expectativas de crecimiento, indicó.



Esta es una oportunidad de oro para que los inversores tengan una visión de conjunto, afirmó Tuyen.



Un aspecto destacado de la estrategia de desarrollo del VIFC-HCMC es su apuesta por un modelo complementario y de beneficio mutuo, en lugar de competir directamente con los centros financieros existentes o reproducir modelos ya consolidados.



Este enfoque también se puso de relieve durante los debates del seminario celebrado en Singapur sobre las perspectivas de los centros financieros regionales y las infraestructuras necesarias para garantizar flujos de capital seguros y eficientes.



Según representantes del VIFC-HCMC, Singapur cuenta con ventajas en cuanto a la profundidad de su mercado de capitales y su experiencia en gestión de activos, mientras que Ciudad Ho Chi Minh dispone de una economía real en rápido crecimiento y de importantes necesidades de capital. Ambos mercados podrían complementarse mediante la conexión de las capacidades financieras internacionales con las oportunidades de inversión en Vietnam.



Un paso concreto hacia la ampliación de su red de asociaciones internacionales fue el intercambio de una carta de intención (LOI) para la iniciativa VIFC-SLEI Voyage en Singapur.



En virtud del acuerdo propuesto, el VIFC-HCMC y SLEI prevén desarrollar conjuntamente programas de promoción de inversiones y conectar el centro con las redes de instituciones financieras de mercados clave.



La iniciativa ampliará el alcance de las actividades de captación de inversores, desde bancos e instituciones de gestión de patrimonios privados hasta fondos de capital de riesgo y empresas de tecnología financiera (fintech).



A través de esta iniciativa, ambas partes esperan diversificar sus redes de inversores, atraer inversiones extranjeras directas (IED) de alta calidad con compromisos a largo plazo y acercar las oportunidades de inversión en Vietnam a la comunidad financiera internacional./.





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