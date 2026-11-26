Hanoi (VNA) - Vietnam busca reorientar su estrategia de exportaciones e importaciones, pasando de un modelo centrado en el crecimiento del volumen comercial a otro que priorice la calidad, el valor añadido y el fortalecimiento de las capacidades productivas nacionales, con el objetivo de reducir la dependencia externa y mejorar la sostenibilidad del crecimiento económico.



En un seminario de consulta sobre la Estrategia de exportación e importación de mercancías hasta 2030, con visión hacia 2045, el viceministro de Industria y Comercio, Luong Hoang Thai, destacó que el aumento del valor del comercio exterior no implica necesariamente una mejora de la capacidad interna de la economía.



Vietnam todavía depende considerablemente del suministro extranjero de materias primas, componentes, tecnología y diseños, lo que plantea la necesidad de elevar la participación de las empresas nacionales en las cadenas de valor.



Por ello, la eficacia de las exportaciones debe medirse no solo por su valor comercial, sino también por la tecnología utilizada, el papel de las empresas vietnamitas en los procesos productivos y la proporción del valor añadido que permanece en el país.



El proyecto de estrategia establece que, durante el período 2026-2030, el valor medio anual de las exportaciones aumente entre un 15% y un 16%, mientras que las importaciones crezcan entre un 12% y un 13%.



Para 2045, Vietnam aspira a situarse entre los diez países con mayor volumen de comercio exterior del mundo. Sin embargo, alcanzar estas metas exige mejorar paralelamente la capacidad productiva nacional para evitar que la expansión comercial prolongue la dependencia de recursos externos.



Uno de los desafíos se observa en el sector maderero. Según la Asociación de la Madera y los Productos Forestales de Vietnam, numerosas empresas siguen dedicándose principalmente a la fabricación por encargo para clientes extranjeros.



Aunque esta actividad facilita la adquisición de experiencia y la incorporación a las cadenas internacionales de suministro, mantenerla en segmentos de bajo valor añadido limita la capacidad empresarial para desarrollar marcas propias, controlar los precios y responder a las fluctuaciones del mercado.



En este contexto, las empresas necesitan avanzar hacia actividades de mayor valor, como el diseño de productos, el desarrollo de modelos, el dominio tecnológico, la construcción de marcas y el acceso directo a los consumidores.



El proyecto de estrategia fija como objetivo elevar la participación de las empresas nacionales en el valor total de las exportaciones hasta el 28-30% en 2030 y el 38-40% en 2045.



Para alcanzar estos porcentajes, será necesario superar obstáculos relacionados con las industrias auxiliares, el suministro de materias primas, el nivel tecnológico y la cooperación entre empresas nacionales y compañías con inversión extranjera.



El desarrollo de las industrias auxiliares constituye, por tanto, una tarea fundamental. Además, la importación de maquinaria, equipos y tecnologías modernas debe ir acompañada de la capacidad para asimilarlos, utilizarlos, mejorarlos y, progresivamente, dominarlos. El objetivo no es restringir las importaciones, sino aprovechar los recursos externos para fortalecer las capacidades internas.



Representantes de la Asociación de Procesadores y Exportadores de Productos Acuícolas de Vietnam señalaron que la estrategia debe definir claramente sus objetivos, recursos y soluciones, y concretarse en programas de acción con plazos específicos y mecanismos de coordinación entre ministerios, sectores y localidades.



También reclamaron medidas de apoyo efectivas para resolver las dificultades de las empresas en materia de financiación y tecnología.



Por su parte, expertos económicos consideran que mantener un crecimiento anual de las exportaciones del 15-16% con resultados sostenibles requiere medidas innovadoras centradas en modernizar la capacidad productiva, mejorar la logística y ampliar los mercados de exportación e importación.



Ante la volatilidad de los mercados internacionales, la estrategia también deberá incorporar mecanismos de seguimiento, evaluación periódica y adaptación de las medidas, además de anticipar tendencias y responder a las barreras comerciales. /.

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