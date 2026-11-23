Hanoi (VNA) - Las autoridades vietnamitas afrontan crecientes dificultades en la lucha contra el contrabando, el fraude comercial y los productos falsificados, debido a que los infractores recurren cada vez más a plataformas de comercio electrónico, redes sociales y servicios de entrega para distribuir mercancías ilegales a gran escala.



Según la Oficina Permanente del Comité Directivo Nacional para la Lucha contra el Contrabando, los Productos Falsificados y el Fraude Comercial (Comité Directivo Nacional 389), los ministerios, sectores y localidades detectaron y tramitaron 39.716 infracciones en el tercer trimestre de 2026, lo que representa un aumento interanual del 24,38%.



De este total, 2.510 casos estuvieron relacionados con la comercialización y el transporte ilegal de mercancías prohibidas o de contrabando, un incremento del 53,7%. Otros 34.357 casos correspondieron a fraudes comerciales y fiscales, un alza del 17,32%, mientras que 2.849 casos estuvieron vinculados a productos falsificados e infracciones de los derechos de propiedad intelectual, con un fuerte aumento del 180,69%.



La recaudación para el presupuesto estatal ascendió a casi 5,7 billones de dongs (216 millones de dólares), un 56,38% más que en el mismo período del año pasado. Asimismo, las autoridades iniciaron procedimientos judiciales contra 329 casos y 519 personas.



Según la Oficina Permanente del Comité Directivo Nacional 389, los infractores utilizan cada vez más plataformas como Facebook, TikTok, Shopee y Telegram, así como transmisiones de venta en directo, para distribuir mercancías de contrabando, productos falsificados y artículos que vulneran los derechos de propiedad intelectual.



Una práctica habitual consiste en anunciar complementos alimenticios y cosméticos como productos importados de Corea del Sur o China. Posteriormente, los comerciantes compran en el extranjero ingredientes, pastillas y materias primas de origen no verificado, junto con envases, precintos y etiquetas, y los introducen en Vietnam para reenvasarlos y venderlos a precios elevados, haciéndolos pasar por productos importados o adquiridos en el extranjero para uso personal.



Muchos comerciantes no disponen de establecimientos comerciales permanentes. En su lugar, alquilan apartamentos o viviendas particulares como almacenes, realizan todas las transacciones por Internet, utilizan cuentas bancarias registradas a nombre de terceros y contratan repartidores de plataformas tecnológicas para transportar los productos.



El coronel Tran Duc Dong, jefe de la Oficina Permanente, afirmó que los productos de contrabando y falsificados, así como las mercancías que infringen los derechos de propiedad intelectual, están causando graves perjuicios a la economía.



Por lo general, los productos falsificados tienen menores costes de producción y se venden a precios más bajos, lo que genera una competencia desleal para las empresas legítimas. Esta situación menoscaba su competitividad y reduce los incentivos para invertir en investigación, desarrollo e innovación.



Las consecuencias son especialmente graves en los sectores farmacéutico, alimentario y de los suplementos alimenticios, donde los productos que no cumplen los estándares de calidad pueden poner en peligro la salud y la seguridad de la población, además de erosionar la confianza de los consumidores.



Duc Dong señaló que el uso de plataformas de comercio electrónico, redes sociales, servicios de entrega y cuentas falsas en Internet para realizar actividades comerciales ilegales a gran escala dificulta cada vez más la detección y el tratamiento de las infracciones por parte de las autoridades.



Añadió que los resultados obtenidos en la aplicación de la ley reflejan la determinación del Gobierno y los esfuerzos coordinados de los ministerios, las autoridades locales y los organismos competentes para garantizar un mercado transparente, proteger la seguridad pública y promover el desarrollo sostenible.



La Oficina Permanente ha asesorado al Comité Directivo Nacional 389 para que oriente a los ministerios y las autoridades locales a intensificar las medidas contra el fraude comercial en Internet y los productos falsificados.



Una de las prioridades consiste en capacitar a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley para mejorar su capacidad de identificar, detectar y tramitar infracciones en el entorno digital.



Las autoridades también trabajan en el desarrollo de bases de datos interconectadas y en el fomento del intercambio de información entre las fuerzas policiales, de vigilancia del mercado y de aduanas, los organismos tributarios, los bancos y los proveedores de servicios postales.



Esta iniciativa tiene como objetivo facilitar la identificación de los vendedores en Internet, rastrear el origen de las mercancías y detectar con mayor eficacia las actividades comerciales sospechosas.



Paralelamente a la supervisión digital, se ha instado a los organismos encargados de hacer cumplir la ley a reforzar las inspecciones de las actividades de comercio electrónico y dar seguimiento a las infracciones en los canales de distribución, almacenes y puntos de recogida de mercancías.



El Gobierno también ha encomendado a los ministerios y sectores la elaboración de bases de datos nacionales y especializadas, en el marco de su plan de acción hasta 2030 para combatir el contrabando, el fraude comercial, los productos falsificados y las infracciones de los derechos de propiedad intelectual.



Duc Dong pidió seguir perfeccionando el marco jurídico, las normas sobre productos y las regulaciones de calidad, junto con el fortalecimiento de las inspecciones especializadas y los controles posteriores a la comercialización, especialmente en materia de seguridad alimentaria.



También es necesario intensificar la comunicación pública para advertir a los consumidores sobre las prácticas comerciales fraudulentas, incluida la publicidad engañosa de productos presentados falsamente como importados o adquiridos en el extranjero para uso personal. La divulgación pública de las infracciones y de sus responsables contribuirá a proteger a los consumidores y preservar la reputación de las marcas vietnamitas./.





VNA