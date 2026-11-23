Hanoi (VNA) - En un contexto de reconfiguración de las cadenas de suministro mundiales, Vietnam tiene la oportunidad de fortalecer su posición industrial, para lo cual resulta fundamental ayudar a las pequeñas y medianas empresas (pymes) a superar su concentración en actividades de bajo valor añadido mediante el desarrollo de clústeres industriales, la mejora de la gestión, la transformación digital y la inversión en componentes de alta tecnología.



Superar la fragmentación mediante clústeres industriales



Aunque el sector de la inversión extranjera directa (IED) aporta una parte importante de las exportaciones, su efecto de arrastre sobre las empresas nacionales sigue siendo limitado. Una de las causas es la atracción de inversiones de forma dispersa, sin suficientes vínculos entre los distintos proyectos, lo cual dificulta que las empresas vietnamitas se incorporen a las cadenas de suministro de las grandes multinacionales.



Una de las soluciones pasa por desarrollar clústeres industriales que agrupen en un mismo entorno a empresas tractoras, industrias auxiliares, operadores logísticos y centros de ensayo y certificación. Este modelo permite a las pymes reducir los costos de transporte, acortar los plazos de entrega, facilitar la transferencia tecnológica y compartir infraestructuras, como laboratorios y sistemas de tratamiento de residuos.



Phan Dang Tuat, presidente de la Asociación de Industrias Auxiliares de Vietnam (VASI), señaló que, debido a su reducido tamaño y a su dispersión, muchas empresas nacionales tienen dificultades para satisfacer las exigencias de volumen y coordinación de las grandes corporaciones. Por ello, considera que la creación de clústeres industriales liderados por empresas tractoras es fundamental para reducir costos y facilitar la integración de las compañías nacionales en las cadenas de producción mundiales.



Mejorar la gestión y digitalizar las operaciones mediante sistemas ERP



Además de contar con infraestructuras adecuadas, las empresas necesitan fortalecer su capacidad de gestión para convertirse en proveedores de las grandes cadenas de producción. Muchas pymes vietnamitas todavía gestionan sus operaciones de forma manual y basándose en la experiencia, con datos poco integrados, lo que dificulta el control de calidad y la trazabilidad de los productos.



En este contexto, la implantación de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) se ha convertido en una necesidad cada vez más importante. Estas herramientas permiten digitalizar los procesos productivos y controlar en tiempo real las materias primas, los inventarios, los productos defectuosos y los plazos de producción.



De este modo, las empresas pueden mejorar la transparencia y cumplir requisitos internacionales como las normas ISO e IATF, así como las exigencias ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).



Nguyen Van, vicepresidente de la Asociación de Empresas de Industrias Auxiliares de Hanoi (HANSIBA), destacó que los socios extranjeros valoran cada vez más la transparencia de los datos y la gestión inteligente de la producción. Sin una transformación digital activa y la estandarización de los procesos conforme a las prácticas internacionales, las empresas vietnamitas tendrán dificultades para superar los procesos de evaluación de los grandes compradores.

Para entrar en la cadena de valor principal, la comunidad empresarial debe invertir en profundidad. Foto: VNA

Apostar por la especialización y los productos de alta tecnología



Actualmente, las empresas vietnamitas siguen concentradas en actividades sencillas, como la fabricación de embalajes, componentes plásticos convencionales y el ensamblaje, todas ellas con un bajo valor añadido. Para integrarse más profundamente en las cadenas de suministro de los sectores electrónico y mecánico, necesitan invertir en componentes de precisión, moldes de alta tecnología y productos con mayores exigencias técnicas.



En lugar de realizar inversiones dispersas, las pymes deberían especializarse en determinados segmentos para desarrollar ventajas competitivas propias.



No obstante, la falta de capital y los largos plazos de recuperación de las inversiones siguen siendo importantes obstáculos.



Truong Thi Chi Binh, vicepresidenta y secretaria general de VASI, señaló que los proyectos de mecanizado de precisión y fabricación de moldes suelen requerir entre cinco y siete años para recuperar la inversión, mientras que las pymes tienen acceso principalmente a préstamos a corto plazo con tipos de interés comerciales.



Por ello, resulta necesario establecer líneas de crédito a medio y largo plazo con condiciones preferenciales, junto con programas de formación de personal técnico, asesoramiento para mejorar los procesos productivos mediante métodos como Kaizen y 5S, y el desarrollo de bases de datos transparentes que conecten la oferta y la demanda. Estas medidas permitirán a las pymes reforzar sus capacidades, acceder a pedidos de mayor contenido tecnológico y avanzar hacia los eslabones de mayor valor añadido de las cadenas de suministro mundiales./.